Mientras millones de argentinos se preparan para seguir a la Selección por televisión, Ricardo Bochini eligió una manera muy particular de vivir el Mundial 2026. El histórico enganche de Independiente, campeón del mundo con la Albiceleste y una de las máximas leyendas del fútbol argentino, anunció que recorrerá Estados Unidos en una casa rodante para acompañar a la Scaloneta durante la Copa del Mundo.

El proyecto fue bautizado como "Bochamóvil" y será mucho más que un simple viaje. A través de sus redes sociales, el ex futbolista mostró el imponente motorhome con el que seguirá a la Selección por las distintas sedes del torneo. El vehículo cuenta con todas las comodidades necesarias para afrontar una travesía de miles de kilómetros y permitirá que Bochini comparta con los hinchas cada detalle de la experiencia.

"Es un sueño poder vivir lo que estoy viviendo", expresó el ídolo de Independiente al presentar la iniciativa. Además, adelantó que documentará todo el recorrido en su canal de YouTube, donde publicará programas especiales, anécdotas, entrevistas y contenidos relacionados con el Mundial, acercando a los fanáticos a una mirada diferente de la competencia.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia argentina, fue una pieza fundamental en la época dorada de Independiente y formó parte del plantel que conquistó el Mundial de México 1986. Su nombre también quedó inmortalizado por la admiración pública que siempre le profesó Diego Maradona, quien más de una vez reconoció que Bochini había sido uno de sus máximos referentes.

Ahora, lejos de los estadios en los que brilló con la camiseta roja, el ídolo emprende una nueva aventura. Con el "Bochamóvil" como compañero de ruta y la ilusión de ver a la Selección defender la corona mundial, Bochini volverá a estar cerca de la pelota, de la gente y de esa pasión que atraviesa generaciones.