El Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos como epicentro principal de la competencia, superó el millón de espectadores en los primeros cinco días de competición y romperá el récord de audiencia en mundiales con un promedio de 63.000 hinchas en el estadio por partido y más del 99% del aforo ocupado.

La marca máxima la tiene el mundial de Estados Unidos 1994 con 3.500.000 espectadores en total en los estadios.

Gracias al nuevo formato, con mayor cantidad de partidos y selecciones, se estima que esta edición podría batir el récord con facilidad y superar los 6.500.000 de asistentes.