Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó transformándose en una verdadera pesadilla. Saud Abdulhamid, uno de los habituales convocados de la Selección de Arabia Saudita, podría perderse el Mundial 2026 por una situación tan insólita como desesperante: le robaron el pasaporte durante su boda en Europa y hoy su presencia en la Copa está en serio riesgo.

El lateral del Lens había viajado a Países Bajos para celebrar su casamiento, pero en medio de los festejos sufrió un golpe inesperado. Delincuentes forzaron su vehículo y se llevaron objetos personales de valor, entre ellos el pasaporte y la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos, una de las sedes del próximo Mundial junto a México y Canadá.

La noticia encendió todas las alarmas en Arabia Saudita. El problema no pasa solamente por el robo, sino por el escaso tiempo que queda para resolver el conflicto burocrático. El plazo para presentar la lista definitiva de 26 jugadores vence el próximo 1 de junio y, si no logra recuperar o rehacer toda la documentación a tiempo, Abdulhamid podría quedarse afuera de la Copa del Mundo.

Desde la Federación Saudí confirmaron que ya trabajan contrarreloj junto al Ministerio de Deportes y la embajada saudí en Países Bajos para intentar agilizar los trámites y conseguir nuevos documentos migratorios que le permitan viajar y sumarse al plantel.

La situación genera preocupación porque, además del pasaporte, el futbolista deberá volver a tramitar permisos y visados para ingresar a territorio estadounidense, un proceso que suele demandar semanas y que hoy parece jugarle totalmente en contra.

Mientras tanto, el defensor vive horas de máxima incertidumbre. Lo que iba a ser una celebración inolvidable amenaza con convertirse en el golpe más duro de su carrera deportiva: perderse un Mundial por culpa de un robo.

Arabia Saudita compartirá el Grupo H junto a Selección de España, Selección de Uruguay y Selección de Cabo Verde. El debut será el 15 de junio frente a Uruguay en Miami, y en el país árabe cruzan los dedos para que Abdulhamid pueda resolver el problema antes de que el reloj le juegue una mala pasada definitiva.