La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina dio un paso clave en la organización de su estadía en Estados Unidos. La FIFA confirmó oficialmente los campamentos de las 48 selecciones participantes y el equipo dirigido por Lionel Scaloni trabajará en el impresionante Compass Minerals National Performance Center, ubicado en Kansas City.

El moderno complejo pertenece a Sporting Kansas City, una de las franquicias más importantes de la MLS, y fue elegido por la delegación argentina debido a su ubicación estratégica y sus instalaciones de primer nivel. La ciudad quedó como una de las favoritas entre las selecciones porque permite reducir tiempos de viaje durante la fase de grupos.

El debut de la Selección Argentina será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Estadio Arrowhead, ubicado justamente en Kansas City. Luego, el campeón del mundo viajará a Dallas para medirse ante Austria el 22 de junio y cerrar la primera fase frente a Jordania el 27. Ambos traslados demandarán apenas un par de horas de vuelo.

El increíble búnker de la Selección Argentina

La intención del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sería instalarse allí desde comienzos de junio, incluso antes de los amistosos preparatorios ante México y Honduras. Los encuentros previos al Mundial podrían disputarse en Las Vegas y Miami, aunque todavía no fueron oficializados.

El Compass Minerals National Performance Center fue diseñado para albergar tanto a clubes como a selecciones nacionales. El lugar combina infraestructura deportiva de elite, tecnología avanzada y un sistema médico de última generación orientado específicamente al alto rendimiento y a la recuperación física de los futbolistas.

Uno de los sectores más impactantes del predio es el llamado “SuperPitch”, una estructura compuesta por tres canchas reglamentarias unidas entre sí. Además, el complejo cuenta con dos campos sintéticos con iluminación LED, zonas de observación para entrenadores y espacios preparados para análisis tácticos y grabaciones profesionales.

El increíble búnker de la Selección Argentina

El centro también posee un sofisticado Sports Performance Lab equipado con cámaras hiperbáricas, salas de crioterapia, laboratorios de neuropsicología, consultorios especializados y modernas áreas de rehabilitación. A eso se suma un gigantesco gimnasio de casi 1.200 metros cuadrados preparado para trabajos físicos de máxima exigencia.

Kansas City también se consolidó como un polo estratégico para el fútbol estadounidense gracias a la presencia del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de la United States Soccer Federation y del reconocido Children’s Mercy Kansas City. “Este lugar fue construido específicamente para la formación de entrenadores. Es la primera instalación de este tipo en nuestra era”, aseguró Scott Flood, uno de los responsables de los programas de coaching de US Soccer.