El fútbol también empezará a jugar fuerte fuera de la cancha. En una medida que busca generar impacto y marcar un precedente, los deudores alimentarios morosos no podrán ingresar a los estadios durante el próximo Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión se tomó luego de que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviara a las autoridades estadounidenses la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), con el objetivo de impedir el acceso a quienes incumplen con la obligación de mantener a sus hijos.

La medida no apunta solamente al castigo económico o judicial. Busca dejar un mensaje social contundente: quienes no cumplen con una responsabilidad básica como sostener económicamente a sus hijos también tendrán restricciones para disfrutar de espectáculos deportivos masivos, incluso el evento más importante del fútbol a nivel mundial.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”, lanzó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al confirmar que la base de datos ya fue incorporada al programa Tribuna Segura y compartida para reforzar los controles durante la Copa del Mundo.

La iniciativa forma parte de un endurecimiento de las políticas contra los deudores alimentarios. Desde marzo de 2025, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a realizar controles en estadios y recitales mediante el escaneo de documentos en los accesos. Si una persona figura en el registro de morosos, automáticamente se le impide el ingreso.

Qué cantidad de deudores alimentarios fueron detectados en lo que va de 2026

Los números muestran que el sistema ya empezó a golpear fuerte. Hasta el momento se realizaron 187 operativos y fueron detectados 162 infractores. Solo en lo que va de 2026 ya hubo 91 controles con 87 personas impedidas de ingresar a espectáculos masivos.

Además, la base de datos porteña ya trabaja en conjunto con información aportada por 13 provincias argentinas, lo que amplía el alcance del sistema y fortalece el control a nivel nacional. Ahora, con el intercambio internacional de datos, el objetivo será aplicar el derecho de admisión también en los estadios mundialistas.

Desde el Ministerio de Justicia porteño, a cargo de Gabino Tapia, remarcaron que la intención no es perseguir, sino generar consecuencias concretas para quienes desatienden las obligaciones con sus hijos. “Primero que paguen y se pongan al día”, señalaron desde esa cartera porteña.

Así, el Mundial 2026 tendrá un filtro inédito: no solo habrá controles de seguridad y antecedentes, sino también una fuerte lupa sobre quienes no cumplen con la cuota alimentaria. Porque para las autoridades, alentar a la Selección también implica hacerse cargo afuera de la tribuna.