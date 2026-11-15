Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada y se prepara para un cierre de año cargado de compromisos decisivos. Después de golear 3-0 a Banfield en Mendoza y conseguir el pasaje a la final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantiene abiertas sus posibilidades en distintas competencias.

El conjunto de la Ribera ya se aseguró la primera posición de la Tabla Anual 2026 y, por lo tanto, la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Sin embargo, todavía tiene varios objetivos por delante: la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.

El próximo compromiso de Boca será nada menos que la final de la Copa Sudamericana. El sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Será una oportunidad importante para volver a conquistar un título internacional, algo que el club no consigue desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Pero el calendario no dará demasiado descanso. Apenas cuatro días después, el miércoles 25 de noviembre, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Si consigue avanzar, tendrá que afrontar los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre.

El Xeneize va por año histórico

Otro de los grandes objetivos será la definición del certamen más federal del país. Boca se clasificó después de superar con autoridad a Banfield por 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaron los goles de la victoria que depositó al Xeneize en la final, donde se enfrentará con Platense el miércoles 2 de diciembre. El horario y el escenario todavía deben confirmarse.

Boca buscará su quinta Copa Argentina, después de las conquistas de 1969, 2012, 2015 y 2020. De conseguirlo, ampliará su condición de máximo ganador histórico de la competencia.

Además, si consigue quedarse con el Clausura, tendrá otro compromiso importante: el Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre frente a Belgrano, campeón del Apertura.

El calendario de Boca hasta fin de año