En el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la fase reválida del Torneo Federal A 2026, Cipolletti recibirá a Juventud Antoniana de Salta este domingo desde las 15 en La Visera de Cemento. El Albinegro ganó 1 a 0 la ida en el norte argentino y quedó encaminado para la clasificación a semifinales en busca del segundo ascenso al torneo de la Primera Nacional 2027. Cuenta con ventaja deportiva, por lo que solo será eliminado si pierde por 2 o más goles de diferencia.

Los valletanos volverán jugar de locales, luego de varias semanas. El último partido en esa condición fue contra Alvarado de Mar del Plata, en la ida de las semifinales por el primer ascenso. No cabe duda que se ha renovado la ilusión es grande después del golpe en la final perdida con San Martín de Formosa en San Francisco.

Cipolletti buscará acceder a la segunda semifinal de la temporada

El equipo de Fabián Enríquez ganó 8 de los últimos 10 cotejos en condición de local, donde perdió un solo cotejo en lo que va del 2026. Fue con Juventud Unida de San Luis, el árbitro de aquella fatídica tarde fue el pampeano Franco Morón, que volverá a impartir justicia este domingo.

En los rionegrinos, podrá ser de la partida el chaqueño Andrés Almirón, expulsado en la final con los formoseños en San Francisco. El volante recibió tres fechas de suspensión en primera instancia, pero luego le redujeron la sanción a una sola que ya cumplió el domingo pasado.

En los salteños no podrán ser de la partida el lateral Ignacio Sanabria y el arquero Facundo Abraham, expulsados en la ida en un polémico arbitraje del santafesino Lucas Cavallero.

Probables formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Victor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Leandro Vella; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Juventud Antoniana de Salta: Juan Cruz Nadal; Nahuel Gómez, Isaac Monti, Santiago López, Facundo Fernández; Jhon Palacios, Joaquín Iturrieta, Tomás Assennato, Tadeo Marchior; Pedro Muné y Pablo Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Hora de Inicio: 15.

Árbitro: Franco Morón (La Pampa)

Estadio: La Visera

TV: LFP Play