En el encuentro que cierra una jornada llena de fútbol, Bolivia e Irak definen desde las 00 del miércoles en Monterrey el último boleto al Mundial 2026. En la que será una de las dos finales de Repechaje Intercontinental, el conjunto del altiplano, representante de CONMEBOL, quiere retornar a una cita mundialista luego de 32 años ante los iraquíes, que pasaron directamente a la final por su ubicación en el Ranking FIFA y buscan la segunda participación de su historia. El encuentro será televisado por DSports.

La Verde llega a este choque decisivo luego de dar vuelta su partido ante Surinam para imponerse 2-1 y sueña con volver a la Copa del Mundo tras su última participación en 1994, justamente en Estados Unidos. De lograrlo, los de Óscar Villegas alcanzarían el cuarto boleto a una Copa del Mundo en su historia. Muchísimo público boliviano se trasladó desde su país para apoyar al equipo y en la jornada de ayer muchos de ellos se acercaron al hotel para animar a sus jugadores.

Bolivia alcanzó el repechaje mundialista tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos. Cuando parecía quedar eliminada, la Verde logró una victoria histórica por 1-0 sobre Brasil en La Paz y aprovechó la goleada de Colombia por 6-3 frente a Venezuela en la última jornada, resultado determinante para que los del altiplano accedieran a esta instancia definitoria.

Por el lado de Irak, accedió directamente a la final del repechaje gracias a su mejor posición en el Ranking FIFA respecto a Bolivia y Surinam, la ruta en la que salieron sorteados. Su camino en las eliminatorias asiáticas lo llevó hasta la quinta ronda, donde se impuso por un marcador global de 3-2 frente a Emiratos Árabes Unidos, asegurando su presencia en este partido. El plantel está en México entrenando desde hace casi 10 días, ya que fue la mejor manera de superar complicaciones logísticas por la guerra en Medio Oriente. Los Leones de Mesopotamia pretenden alcanzar el pase a su segunda Copa del Mundo luego de su participación en México 1986.

La selección de Irak lleva 9 días entrenando en México con el objetivo de alcanzar el boleto al Mundial. (Foto: Getty)

Posibles formaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Estadio: Estadio BBVA de Monterrey.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).