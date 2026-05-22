A pocos días del inicio de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, Marcelo Bielsa sorprendió a todos con una declaración que cayó como un verdadero terremoto en Uruguay. El entrenador de la selección dejó entrever que su ciclo al frente de la “Celeste” terminará una vez finalizada la Copa del Mundo, algo que generó impacto tanto en dirigentes como en los hinchas.

La revelación ocurrió durante una exposición organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde el rosarino habló sobre métodos de trabajo, planificación y estructuras de alto rendimiento. Sin embargo, más allá del contenido técnico de su charla, hubo una frase que dejó helados a los presentes y que rápidamente se viralizó.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo”, expresó Marcelo Bielsa, dando a entender que el Mundial marcará el cierre definitivo de su experiencia en el seleccionado uruguayo. La frase no pasó inadvertida y fue interpretada como una despedida anticipada.

El ex entrenador de la selección argentina también dejó en claro el valor personal que tuvo esta experiencia en su carrera. “Yo particularmente le voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, sostuvo el DT, visiblemente emocionado al hablar del desafío que tendrá en la máxima competencia del fútbol.

La etapa de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya comenzó en mayo de 2023 rodeada de enormes expectativas. Su llegada despertó ilusión por el prestigio internacional que arrastra el técnico rosarino, aunque con el paso del tiempo el entusiasmo inicial se fue diluyendo por distintos conflictos internos y resultados irregulares.

Uno de los episodios más comentados del ciclo tuvo que ver con la relación distante entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez. El histórico delantero uruguayo quedó relegado de las convocatorias y finalmente tampoco integrará la lista para el Mundial 2026, una decisión que generó polémica dentro y fuera del plantel.

Marcelo Bielsa y una noticia que impactó a todos

Además de las tensiones con referentes históricos, el proceso del DT también quedó marcado por la eliminación en la Copa América y por varios cruces mediáticos con integrantes del grupo. Aunque el equipo logró la clasificación mundialista, puertas adentro nunca terminó de consolidarse un clima de total armonía.

Ahora, el Mundial en Norteamérica aparece como el último gran objetivo de Marcelo Bielsa al mando de Uruguay. La “Celeste” integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una zona que promete ser exigente y que podría transformarse en el capítulo final de uno de los entrenadores más influyentes del fútbol sudamericano.