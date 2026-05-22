La eliminación de Racing de la Copa Sudamericana dejó una imagen imposible de ignorar. El insólito blooper de Matías Tagliamonte en el empate 2-2 ante Caracas FC generó una ola de críticas y uno de los más duros fue Flavio Azzaro, que explotó en vivo al ver la jugada del arquero académico.

El periodista deportivo no pudo ocultar su indignación y realizó un descargo cargado de bronca. “Esto no lo vi nunca en mi vida, pero de verdad”, lanzó apenas comenzó a analizar la secuencia que terminó con el segundo gol del equipo venezolano y con las ilusiones de clasificación de Racing completamente destruidas.

Lejos de bajar el tono, Flavio Azzaro profundizó todavía más su crítica contra la acción de Matías Tagliamonte. “No lo vi ni siquiera en una cancha de fútbol amateur, ni en un baby fútbol. Nada, nada”, aseguró, completamente sorprendido por la resolución de la jugada dentro del área chica.

La situación que desató la furia ocurrió después de un tiro de esquina desde la derecha. Jesús Quitero conectó de cabeza y Tagliamonte alcanzó a tocar la pelota, aunque nunca logró controlarla. El balón rebotó varias veces en el travesaño mientras el arquero quedaba totalmente desacomodado.

En medio del desconcierto apareció Adrián Fernández, que terminó complicando todavía más al arquero de Racing. Finalmente, la pelota quedó servida para Irving Gudiño, que solo tuvo que empujarla debajo del arco para marcar el empate definitivo de Caracas FC.

Durante su descargo, Flavio Azzaro incluso ironizó sobre la jugada y dejó una frase demoledora. “Esto no le pasa a un tipo que pesa 200 kilos y lo ponen al arco”, disparó el periodista, en una comparación que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

De todos modos, el conductor también aclaró que el problema de Racing va mucho más allá del error puntual de Matías Tagliamonte. “¿Qué culpa tiene Tagliamonte del semestre de Racing?”, sostuvo, dejando en claro que para él la crisis futbolística del equipo viene desde hace tiempo.

La derrota deportiva golpeó fuerte en Avellaneda. Tras quedar afuera frente a Rosario Central en el Torneo Apertura y con apenas la clasificación en la Copa Argentina como alivio, el equipo ahora deberá enfocarse en el duelo ante Defensa y Justicia del próximo 31 de mayo, en busca de evitar un cierre de semestre todavía más oscuro.