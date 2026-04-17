Lo que en un principio se presentó como una salida prolija y consensuada, con el correr de las horas empezó a mostrar otra cara. La desvinculación de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami dejó de ser una cuestión personal para transformarse en un verdadero conflicto puertas adentro. Y el vestuario, según revelan desde Estados Unidos, fue el epicentro de la tormenta.

El club había comunicado oficialmente que la decisión se daba de común acuerdo y por cuestiones personales del entrenador. Sin embargo, un informe del medio The Athletic expuso un escenario completamente distinto: desgaste total en la relación con el plantel, tensiones constantes y un grupo que ya no respondía a las exigencias del “Jefecito”.

Según el periodista Tom Bogert, uno de los puntos más sensibles fue el vínculo con Lionel Messi. Si bien ambos comparten una larga historia en la Selección argentina y en Barcelona, las diferencias en el día a día generaban discusiones fuertes, en un contexto donde el margen de error era mínimo.

El quiebre definitivo habría llegado tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup, un golpe duro para un equipo armado para competir en lo más alto. A partir de allí, la relación entre cuerpo técnico y jugadores se volvió insostenible, al punto de precipitar una salida que ya parecía inevitable.

Pese a haber conseguido el primer título en la historia del club, Mascherano nunca terminó de consolidar su liderazgo dentro de un vestuario cargado de figuras y egos pesados. La convivencia, lejos de fortalecerse con los resultados, se fue desgastando hasta romperse.

Además, el contexto institucional tampoco ayudó. La influencia de Messi, quien tiene previsto convertirse en copropietario del club en el futuro, aparece como un factor determinante en la toma de decisiones, algo que habría condicionado el ciclo del entrenador argentino.

Con la salida ya consumada, Guillermo Hoyos tomó las riendas de manera interina mientras la dirigencia busca un nuevo entrenador. En Miami, mientras tanto, quedó al descubierto una historia que va mucho más allá de un simple “motivo personal”. Un vestuario caliente, relaciones quebradas y un final que terminó explotando antes de tiempo.