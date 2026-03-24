La MLS suma otra figura de peso y eleva la temperatura en Florida. Antoine Griezmann tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Orlando City y protagonizará uno de los duelos más atractivos del fútbol estadounidense frente al Inter Miami de Lionel Messi.

El delantero francés pondrá fin a una etapa histórica en el Atlético de Madrid, club en el que dejó una huella imborrable. Con más de 500 partidos y más de 200 goles, el atacante se convirtió en uno de los grandes referentes de la era moderna del equipo dirigido por, siendo además su máximo goleador histórico.

La institución española oficializó la noticia a través de un comunicado en el que confirmó el acuerdo con la franquicia estadounidense. Allí también se detalló que el futbolista ya viajó a Orlando para ultimar detalles y firmar su contrato, iniciando así una nueva etapa en su carrera profesional.

A sus 35 años, Griezmann afrontará su primera experiencia en la Major League Soccer tras una extensa trayectoria en la élite europea, que incluyó pasos por la Real Sociedad y dos ciclos en el conjunto colchonero. En total, disputó 488 encuentros, convirtió 211 goles y brindó 92 asistencias con la camiseta rojiblanca.

Su desembarco no será uno más. Enfrente tendrá nada menos que a Messi, en un duelo que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la liga: el clásico del sol entre Orlando City e Inter Miami, ahora con dos viejos conocidos del fútbol europeo como protagonistas principales.

Así, la MLS vuelve a posicionarse en el mapa global con nombres de jerarquía y suma un capítulo más a una rivalidad que, con este fichaje, promete subir varios grados de intensidad.