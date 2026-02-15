El Inter Miami CF se convirtió en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer (MLS), con una valuación estimada en 1.450 millones de dólares, de acuerdo con el último ranking publicado por Sportico. El club, actual campeón de la liga, encabeza la lista y se consolida como uno de los principales activos del fútbol profesional en Estados Unidos.

El crecimiento financiero de La Florida está directamente vinculado a la llegada de Lionel Messi, quien se incorporó en 2023. Desde entonces, el club registró incrementos significativos en ingresos comerciales, venta de entradas, audiencias televisivas y alcance digital, fortaleciendo su posicionamiento dentro y fuera del mercado deportivo estadounidense.

El Miami Freedom Park, el nuevo estadio de Las Garzas

Este fenómeno se inscribe en un proceso más amplio de consolidación de la MLS como producto deportivo. En los últimos años, la liga avanzó en la expansión de franquicias, el desarrollo de estadios modernos y la firma de acuerdos de medios más robustos. Además de Messi, jugadores como Luis Suárez, Sergio Busquets, Marco Reus y Heung-min Son reforzaron el atractivo deportivo de la competición.

El ranking elaborado por Sportico refleja esta evolución del mercado. Detrás de Inter Miami aparecen Los Angeles FC con 1.400 millones de dólares y LA Galaxy con 1.170 millones, seguidos por Atlanta United y New York City FC. La valuación creciente de las franquicias confirma la consolidación del fútbol como uno de los principales activos de la industria deportiva en Estados Unidos.