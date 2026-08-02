En lo que puede ser sin dudas la bomba del mercado de pases, River está muy cerca de cerrar la incorporación de Thiago Almada como refuerzo. El Guayo dio el "ok" para jugar en el Millonario dejando de lado la propuesta millonaria del Flamengo y ahora queda que el elenco riverplatense arregle con Atlético Madrid la compra del 50% de su pase por alrededor de 20 millones de euros, lo que lo transformaría en el pase más caro de la historia del club.

El presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria viajaron a Madrid para negociar hace algunos días por la adquisición del de la mitad del pase de Almada, no obstante aún se enfrentaban a la propuesta de un Flamengo que había ofrecido 28 millones de euros para quedarse con la totalidad de la ficha del volante que jugó el Mundial 2026 con la Albiceleste. El Millonario aguardó la finalización de la Copa del Mundo para que el futbolista decida su futuro y finalmente el surgido en Vélez priorizó una vuelta al fútbol argentino por sobre el Mengão.

Qué falta para que se confirme su llegada

Si bien lo más importante era que Almada aceptara retornar al país para jugar en River, ahora queda que el Millonario haga efectivo el acuerdo con Atlético Madrid. El Colchonero pagó 40 millones de euros por el pase del Guayo en 2025 y quiere recuperar la inversión, por lo que los 20 millones de euros por la mitad de su ficha sería un número aceptable, no obstante, la negoaciación no está cerrada y en Núñez buscan consumarla para que el volante de 25 años se sume a las órdenes de Eduardo Coudet lo antes posible.