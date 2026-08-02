La enorme polémica de los marginados en River que se entrenan aparte empieza a decantar en algunas salidas. Este es el caso de Ian Subiabre y Santiago Lencina, dos juveniles del club que saldrán a préstamo. En el caso del extremo chubutense, su destino será Tigre hasta diciembre del año que viene, mientras que el volante se irá al Burgos, equipo de la Segunda División de España, por un año y con una opción de compra por una parte del pase.

Luego de la confirmación de que Maximiliano Salas jugará a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, el que siguió sus pasos fue Subiabre, que llega al Matador por 18 meses, aunque sin opción de compra. Además, River tiene la chance de repescarlo cada seis meses. La idea original de la dirigencia era venderlo, pero su tasación de 8 millones de dólares no trajo ofertas concretas y al final la postura sobre una cesión se modificó y el jugador se muda a Victoria.

Otro de los que entrenaba en el predio de Cantilo y consiguió una salida es Lencina. La situación del volante de 20 años fue similar a la de Subiabre: comenzaron a seguirlo desde Atlético Mineiro y Bahía, pero la dirigencia pretendía concretar una venta y no una cesión, lo que complicó la llegada de propuestas y obligó a la CD a terminar prestándolo por un año y una opción sobre el 50% de su pase sobre el cierre del mercado. Emigrará al Burgos, presidido por el empresario argentino Marcelo Fígoli, dueño de Fenix Entretainment, que tomó la posta luego de la salida traumática de Antonio Caselli, dirigente vinculado a la oposición riverplatense.