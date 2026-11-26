La Bombonera se prepara para una noche diferente. De esas que prometen quedar guardadas en la memoria de los hinchas y que tendrán como protagonista a uno de los futbolistas más queridos por el pueblo xeneize. Carlos Tevez tendrá su partido despedida el próximo domingo 20 de diciembre y las entradas ya están a la venta para una cita que promete reunir a varias de las grandes leyendas del fútbol mundial.

Cuatro años después de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, el Apache volverá a pisar el césped de La Bombonera para recibir el reconocimiento que merece. El escenario no podía ser otro: el estadio donde comenzó a construir su historia, donde conquistó títulos inolvidables y donde dejó una huella que trasciende los resultados deportivos.

La expectativa es enorme y no solamente por la presencia de Tevez. La convocatoria promete reunir a compañeros, rivales y figuras internacionales que compartieron distintas etapas de su carrera. Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Leandro Paredes son algunos de los nombres que ya tienen confirmada su participación.

Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Tevez

Con la fecha cada vez más cerca, uno de los interrogantes de los hinchas pasa por conseguir un lugar en las tribunas. Los valores ya fueron anunciados y hay opciones para diferentes ubicaciones, aunque los precios reflejan la expectativa que genera el acontecimiento.

Las generales parten desde los $130.000, mientras que las plateas altas tienen un valor inicial de $200.000. Las plateas medias y las ubicaciones de Torres comienzan en $300.000, las bajas desde $380.000 y los palcos alcanzan los 1.023 dólares.

A esos importes se les debe sumar un 15% correspondiente al cargo de servicio de la plataforma oficial de venta, apache.fantixtickets.com.

El cronograma de venta y cómo conseguir los tickets

La comercialización se realizará en dos etapas. Este miércoles 25 de noviembre, desde las 12, comenzó la preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard, que se extenderá hasta el jueves a la medianoche, aunque cuenta con un cupo limitado de 7.000 localidades.

Por su parte, la venta general está prevista para el viernes 27 de noviembre, también desde las 12, siempre sujeta a la disponibilidad de entradas. Cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro tickets.

Una particularidad del sistema es que las localidades serán enviadas por correo electrónico y podrán transferirse a otra persona, una modalidad diferente a la habitual en los encuentros del fútbol argentino.

Messi, Riquelme y una constelación de estrellas

La despedida tendrá un condimento especial: la posibilidad de volver a ver juntas a figuras que marcaron distintas generaciones del fútbol. Entre los nombres confirmados aparecen Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, el Kun Agüero, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon y Leandro Paredes.

Pero la lista podría seguir creciendo. El propio Tevez reconoció que tiene intenciones de convencer a otras estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Edwin van der Sar, Nemanja Vidic, Arturo Vidal y Patrice Evra. También aparecen nombres del fútbol argentino como Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna, aunque todavía no fueron anunciados oficialmente.

En una charla con Ferdinand, el Apache resumió el espíritu de la jornada con una frase que anticipa lo que se vivirá en diciembre: "Es mi último partido, lo celebro en la Bombonera. Juega Boca contra mis mejores amigos".

El exdefensor inglés también dejó abierta la posibilidad de que se sume Paul Scholes, otro histórico del Manchester United, al mencionar que figuras de semejante trayectoria buscarán estar presentes.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 20 de diciembre, la Bombonera abrirá sus puertas para despedir a Carlos Tevez, el jugador del pueblo, en una noche que promete juntar generaciones, camisetas y recuerdos. Una última función para el Apache, con las leyendas del fútbol mundial como invitadas y un estadio que seguramente tendrá mucho más que un partido para celebrar.