A poco más de un mes del partido despedida de Carlos Tevez, se confirmó que Lionel Messi está presente como uno de los invitados estelares. El adiós del Apache realizará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera y el ex futbolista ratificó la presencia del ídolo, que volverá a jugar en el estadio de Boca en una jornada que reunirá a grandes figuras del fútbol nacional e internacional.

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial del evento, que anunció: “Hoy volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”. Ambos compartieron equipo en la Selección Argentina, incluidos dos Mundiales y tres ediciones de Copa América, y volverán a coincidir en una cancha después de sus años juntos con la camiseta del seleccionado.

Una despedida de lujo

De esta manera, Messi se suma a una lista de invitados que ya incluye a estrellas como Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon y Rio Ferdinand. Además, Tevez espera reunir a otros excompañeros de sus distintas etapas en Boca, la Selección, Manchester United y Juventus. La organización también mantiene gestiones para sumar a Cristiano Ronaldo, aunque su presencia todavía no está confirmada.

A casi dos meses de su despedida de la Selección, se confirmó que Messi vuelve al país para la despedida de Tevez en diciembre. (Foto: EFE)

El partido homenaje se disputará el 20 de diciembre en La Bombonera y tendrá a Boca frente a un equipo integrado por amigos y excompañeros del Apache. Tevez se retiró del fútbol profesional en 2022, después de una extensa carrera en la que conquistó títulos con Boca, Manchester United, Manchester City y Juventus.