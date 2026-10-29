Carlos Tevez se mostró distendido, como si estuviera en el living de su casa, y empezó a revelar algunos detalles de la despedida que prepara para cerrar definitivamente su etapa como futbolista. El escenario será La Bombonera, el templo donde creció, se convirtió en ídolo y se ganó el cariño de los hinchas de Boca. Pero entre las figuras que espera reunir, hay una presencia que promete robarse todas las miradas: Lionel Messi junto a Juan Román Riquelme.

El Apache confirmó que ambos compartirán cancha en su partido despedida, una noticia que anticipa uno de los momentos más esperados de una jornada que reunirá a grandes nombres del fútbol argentino e internacional.

La cita será el domingo 20 de diciembre, cuando los campeonatos del fútbol argentino ya hayan llegado a su fin. Aunque Tevez se retiró del fútbol profesional en 2021, todavía tenía pendiente ese último encuentro con la pelota y con la gente que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

Tevez confirmó a Messi y Riquelme

La revelación llegó durante una charla con Rio Ferdinand, exdefensor del Manchester United y uno de los invitados a la celebración. En el podcast del inglés, Tevez adelantó cómo imagina el encuentro y dejó una frase que rápidamente captó la atención de los fanáticos.

“Vamos a jugar Boca contra mis mejores amigos, vos estás invitado. Vamos a ver si armamos el equipo que decíamos recién. Messi y Riquelme van a jugar”, contó el exdelantero.

La posibilidad de ver juntos a Messi y Riquelme en La Bombonera le agrega un atractivo especial a la despedida. De un lado, el capitán de la Selección argentina y campeón del mundo; del otro, el actual presidente de Boca y uno de los máximos ídolos de la historia del club. Dos figuras que marcaron distintas épocas y que podrían compartir equipo en una ocasión cargada de simbolismo.

Para Tevez, la despedida tendrá un significado particular. Será volver al lugar donde construyó una parte fundamental de su historia deportiva, pero también reunir a compañeros, rivales y amigos que lo acompañaron durante su recorrido desde Fuerte Apache hasta la elite del fútbol mundial.

Una lista de estrellas para una tarde inolvidable

La presencia de Messi, Riquelme y Ferdinand es apenas una parte de la nómina de invitados que se maneja para el evento. Según los detalles difundidos por Infobae, también se espera la participación de figuras de distintas generaciones y nacionalidades.

Entre los nombres mencionados aparecen Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

La intención de Tevez es reunir a futbolistas con los que compartió vestuario, enfrentó en grandes competencias o forjó una relación a lo largo de su carrera. La lista, sin embargo, todavía tiene nombres pendientes de confirmación.

Entre los invitados que el Apache espera sumar figuran Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney.

También existe la intención de contar con Roberto Mancini y Carlos Bianchi como entrenadores de los equipos. Por ahora, se trata de una posibilidad que Tevez desea concretar y que le daría todavía más jerarquía a un partido pensado para celebrar su trayectoria.

Colapinto, Del Potro y la música también tendrán su lugar

La despedida no estará limitada al fútbol. De acuerdo con la información publicada por Infobae, entre las figuras de otros ámbitos que podrían participar aparecen Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, dos reconocidos hinchas de Boca.

El espectáculo también tendría presencia musical con la Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, artistas que formarían parte de una celebración que buscará combinar fútbol, emoción y entretenimiento.

El evento llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”, una referencia al recorrido de Tevez desde sus primeros pasos vinculados a Boca hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la institución.

Los números de una leyenda de Boca

La trayectoria del Apache con la camiseta xeneize explica por qué su despedida genera tanta expectativa. Desde su debut oficial, el 21 de octubre de 2001, hasta su última etapa en el club, disputó 279 partidos oficiales, convirtió 94 goles y repartió 56 asistencias.

Además, conquistó títulos nacionales e internacionales, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, la Copa Sudamericana de 2004 y distintos campeonatos locales.

Tevez dejó una huella en Boca y también construyó una carrera internacional que lo llevó a jugar en clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus, además de vestir la camiseta de la Selección argentina.

El 20 de diciembre, La Bombonera tendrá la oportunidad de rendirle el homenaje que quedó pendiente desde su retiro. Y si los planes se concretan, la imagen de Messi y Riquelme compartiendo cancha será uno de los grandes atractivos de una despedida que promete reunir recuerdos, ídolos y varias generaciones de futbolistas en una misma celebración.