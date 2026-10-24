El club alemán Borussia Dortmund presentó, junto a Vodafone, el “Modo Hincha”, una iniciativa que busca reducir el uso de celulares en las tribunas y recuperar la experiencia de disfrutar los partidos sin distracciones. La herramienta estará disponible en los encuentros que el equipo dispute como local por la Bundesliga.

En qué consiste el Modo Hincha del Borussia Dortmund

Para participar, los hinchas deberán activar la función desde la aplicación oficial del club y mantener bloqueada la pantalla durante el partido. Por cada minuto sin utilizar el dispositivo, acumularán puntos que les permitirán participar por distintos premios, entre ellos camisetas autografiadas por los jugadores y tarjetas de regalo para la tienda oficial.







El sistema contabilizará los minutos durante los 90 minutos reglamentarios, sin incluir el tiempo agregado. Durante el entretiempo, los usuarios podrán utilizar el celular con normalidad, aunque deberán volver a activar el modo para sumar puntos en el segundo tiempo. Cuanto menos desbloqueen sus teléfonos, mayores serán sus posibilidades de ganar.

La iniciativa surgió en un contexto de preocupación por el uso de dispositivos móviles en los estadios. Una encuesta de Vodafone realizada en 2023 a 1.000 asistentes habituales a partidos reveló que el 63% utilizaba regularmente el celular durante los encuentros. Además, el club señaló que crecen las molestias entre los hinchas por las selfies, las transmisiones y el uso de redes sociales en las tribunas.







El “Modo Hincha” será voluntario y estará disponible para dispositivos iOS y Android. Para participar, será necesario contar con una cuenta en la aplicación, permitir el acceso a la ubicación para verificar la presencia en el estadio y tener al menos 16 años.

Cuándo estará disponible el Modo Hincha del Borussia Dortmund

La función se estrenará el sábado 24 de octubre, cuando el Borussia Dortmund reciba al Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park. Con esta propuesta, el club busca que los fanáticos vuelvan a concentrarse en el juego, los cantos y la experiencia colectiva de vivir el fútbol desde las tribunas.