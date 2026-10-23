Tras eliminar a Flamengo de Río de Janeiro y clasificar a la final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata se posiciona como el mejor equipo argentino de cara al Mundial de Clubes FIFA 2029.

Bajo el formato de 32 equipos, Sudamérica dispondrá de seis cupos: cuatro para los campeones continentales del ciclo 2025–2028 y dos definidos por el ranking general de la Conmebol. El sistema otorga tres puntos por ingresar a la fase de grupos, tres por partido ganado, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda.

En la tabla actual, Flamengo lidera con 83 puntos (ya clasificado), seguido por Palmeiras con 82 y Estudiantes con 62 en el tercer lugar. Más atrás aparecen Liga de Quito (61), Independiente del Valle (40) y Racing (35). Entre los demás clubes argentinos, Independiente Rivadavia, Platense y Vélez Sarsfield suman 24 puntos, mientras que River Plate tiene 23 (sin sumar por jugar la Copa Sudamericana).

A estos cuatro les siguen Rosario Central (20), Central Córdoba de Santiago del Estero (14), Lanús (12), Boca (10) y Talleres de Córdoba (7). Respecto a la normativa, ningún país puede superar los dos representantes, excepto por vía de campeones, por lo que si el "Pincha" gana la Libertadores, Argentina tendría solo una chance por tabla.

Con los puntos de la fase de grupos 2026 incorporados, Palmeiras y Estudiantes ocuparían los boletos por ranking, pero al disputarse el título actual entre ellos, el lugar de la tabla correría para Liga de Quito.

Si Brasil suma una nueva vuelta olímpica entre 2026 y 2028, ningún otro conjunto de esa nacionalidad podrá clasificar por tabla. Asimismo, si Estudiantes vence a Palmeiras en la final, le restará un cupo directo a la Argentina.