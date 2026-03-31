El Mundial 2026 va tomando forma y hoy se definirá uno de los seis boletos pendientes. Italia no pudo aguantar la ventaja ante Bosnia y habrá tiempo extra para determinar uno de los lugares mundialistas del Repechaje UEFA. La Azzurra, con el argentino Mateo Retegui, ganaba por el gol de Moise Kean, pero su dura visita al estadio Bilino Polje se complicó con la expulsión de Alessandro Bastoni en la primera mitad y los balcánicos consiguieron empatar en los últimos minutos, llevando la definición al alargue. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+.

Italia comenzó bien su misión de meterse nuevamente en una Copa del Mundo luego de dos fracasos consecutivos gracias al gol de Kean, que aprovechó un fallo en la salida local para poner el 1-0. Sin embargo, la roja de Bastoni trastocó todos los planes: Gennaro Gattuso se vio obligado a sacar a Retegui y rearmar la defensa, por lo que la Azzurra apostó a defender en su campo y contragolpear. Y tuvo chances: el propio Kean, Pio Espósito y Federico Dimarco tuvieron el segundo, pero no concretaron.

Ya en el epílogo, con Gianluigi Donnarumma protagonizando un par de jugadas en donde evitó la igualdad, el asedio de Bosnia se hizo inaguantable. Llegó el centro para el inoxidable Edin Dzeko, que ganó de cabeza y generó una enorme tapada del arquero italiano, no obstante el rebote fue capturado por Haris Tabakovic, quien mandó el duelo a tiempo extra con su tanto.

Bosnia 1-1 Italia, los goles

La Nazionale se puso en ventaja a los 14 minutos de juego aprovechando un regalo del fondo rival que retrató en un tanto de gran calidad. Una mala salida del arquero Nikola Vasilj le quedó a Nicolò Barella, que rápidamente habilitó la llegada de un Moise Kean que, de primera, la colgó del ángulo izquierdo del arco para darle la victoria parcial a Italia, que se mete en la Copa del Mundo.

Con la ventaja y un hombre de menos, Italia se fue cada vez más contra su arco y Bosnia empezó a acercarse peligrosamente hasta conseguir la igualdad a los 38 minutos de la segunda parte. Cayó el enésimo centro contra el área y Dzeko ganó por el segundo palo. Donnarumma metió una gran salvada para evitar el gol, pero en el rebote Tabakovic apareció y estableció el 1-1 que llevó las cosas al alargue.

Bastoni vio la roja

A poco del descanso, el partido se le complicó inesperadamente a Italia. Luego de un balón largo devuelto por el mediocampo bosnio, Amar Memić superó en velocidad a Alessandro Bastoni y el central del Inter lo derribó. El árbitro Clément Turpin no dudó y lo expulsó directamente, dejando a la Azzurra con uno menos.

Formaciones

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Memic, Tarik Muharemović, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Dedic, Ivan Sunjić, Ivan Basić; Ermedin Demirović, Edin Dzeko y Esmir Bajraktarević. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicoló Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso

Estadio: Bilino Polje.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

La previa

La Azzurra visitará un contexto hostil en la ciudad de Zenica, ubicada a 70 kilómetros al norte de Sarajevo, la capital del país, donde el clima ya complicó al plantel comandado por Gennaro Gattuso, que tuvo que retrasar un día su cronograma producto de la nieve, la lluvia y el frío que castigan a Bosnia. Es por esto que llegarán al estadio Bilino Polje sin tiempo más que para un breve reconocimiento del campo de juego.

Por su parte, Los Dragones llegan con la ilusión intacta: el estadio en el que recibirán a Italia tiene capacidad para 15.600 personas y la selección se mantuvo invicta entre 1995 y 2006 antes de la posterior mudanza a Sarajevo. Bosnia viene de eliminar a Gales por penales después de un gol agónico de Edin Džeko para igualar la contienda en tiempo regular. En la tanda, el arquero Nikola Vasilj fue el héroe al atajar dos tiros para que la selección balcánica selle el 4-2 en la tanda y acceda a este duelo decisivo.

Bilino Polje, el estadio donde Bosnia recibirá a Italia.

Bosnia, por el gran golpe

La espectación de Los Dragones es total y así lo expresó el periodista bosnio Endin Causevic contó en Marca: “Muchos aficionados vendrán a Zenica aunque no tengan entrada... con la esperanza de comprar una en algún sitio. Las calles estarán abarrotadas porque este tipo de euforia y ambiente no se veía desde hace años", contó, advirtiendo sobre lo que significa el partido para el público, que pretende ver a su selección por segunda vez en la historia participando en un Mundial.