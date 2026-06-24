Desde las 16hs en el estadio de Seattle, Bosnia y Qatar se ven las caras por la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. Ambos equipos van por el triunfo que los deje como tercero y a la espera poder conseguir uno de los boletos a 16avos.

Ambos elencos tienen la gran dificultad de quedar con una racha negativa y abultado en goles, luego de sufrir goleadas en su última presentación. Es por ello que el triunfo, y por varios goles, es la necesidad compartida para el duelo que se disputará en simultáneo con Canadá vs. Suiza.

Bosnia acumula un punto, luego del empate en el debut contra Suiza y la caída 1-4 con Canadá. Tiene -3 de gol y necesita sumar un triunfo que lo deje tercero. Puede llegar a quedar segundo: si los canadienses pierden, y terminan con mejor diferencia de tantos, cuenta difícil ya que está es -3 contra +6 de los anfitriones.

Sabiendo que ente juego deberá tomar más protagonismo, Sergej Barbarez sostuvo que "no será un partido de pelotazos largos y defensa", destacando que no especularán, tirando la pelota al otro bando: “según la clasificación de la FIFA, Qatar debería ser considerado el favorito”.

Por otro lado está el seleccionado Qatarí, quien logró su primer punto en un mundial igualando 1-1 con Suiza, pero después sufrió una dura derrota ante Canadá por 6-0, que lo dejó sumamente complicado. Ganar por varios goles y esperar, la situación que comparte con su rival de turno.

Julen Lopetegui calificó el cotejo como una final, destacando que "saldrán a luchar con uñas y dientes", buscando lograr el principal objetivo: la primera victoria en un Mundial, para ello remarcó que el plantel está con "ambición e ilusión".

El duelo en Seattle se jugará en simultáneo desde las 16hs con Suiza vs. Canadá, donde se definirán los clasificados y uno de los posibles terceros a los 16avos del mundial.

Probable formaciones:

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Issa Laye; Jassem Gaber, Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memić, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirovic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido:

Hora: 16.00

TV: D Sports

Árbitro:

VAR:

Estadio: Seattle