El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa más apasionante. Después de dos fechas cargadas de emociones, este miércoles se pondrá en marcha la tercera jornada de la fase de grupos, donde ya no habrá margen para especular y cada resultado puede significar la clasificación o la despedida anticipada.

Con seis encuentros distribuidos a lo largo del día, varias selecciones buscarán sellar su boleto a la próxima ronda, mientras que otras afrontarán verdaderas finales en busca de seguir con vida en la máxima cita del fútbol.

La acción comenzará a las 16 con la definición del Grupo B, que promete emociones por partida doble. En Vancouver, Suiza y Canadá protagonizarán un duelo directo para determinar quién se quedará con la cima de la zona. Ambos llegan como protagonistas y saben que terminar primeros puede representar una ventaja importante pensando en los cruces eliminatorios.

Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina y Qatar disputarán un partido con aroma a mata-mata anticipado. Los dos necesitan sumar para mantener viva la ilusión y el ganador tendrá grandes posibilidades de meterse entre los clasificados.

Más tarde, desde las 19, todas las miradas apuntarán al Grupo C, donde Brasil y Marruecos llegan compartiendo el liderazgo con cuatro unidades cada uno.

La Verdeamarela tendrá una prueba exigente frente a Escocia, que acumula tres puntos y aún sueña con avanzar de ronda. Los europeos necesitan dar el golpe ante uno de los candidatos al título para evitar depender de otros resultados.

Por su parte, Marruecos se medirá con Haití, que ya quedó sin chances de clasificación. Los africanos saben que una victoria los dejará muy cerca de quedarse con el grupo, aunque la diferencia de gol podría transformarse en un factor decisivo si también gana Brasil.

La jornada se cerrará a las 22 con la resolución del Grupo D. Allí, México afrontará su compromiso con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto de la zona. Sin embargo, enfrente tendrá a una República Checa obligada a ganar para mantener sus aspiraciones mundialistas.

En simultáneo, Corea del Sur buscará confirmar su gran campaña cuando enfrente a Sudáfrica. Los asiáticos dependen de sí mismos para avanzar y saben que una victoria les permitirá evitar sobresaltos.

Con el sueño mundialista en juego, la calculadora empieza a ser protagonista y los márgenes de error desaparecen. La Copa del Mundo entra en territorio de definiciones y cada gol puede cambiar el destino de una selección.

Cronograma de partidos – Miércoles 24 de junio

• Suiza vs Canadá – 16:00



• Bosnia y Herzegovina vs Qatar – 16:00



• Escocia vs Brasil – 19:00



• Marruecos vs Haití – 19:00



• Sudáfrica vs Corea del Sur – 22:00



• República Checa vs México – 22:00