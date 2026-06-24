Empieza a definirse la fase de grupos del Mundial 2026, y en la batalla por quedarse con el su grupo, Suiza le ganó a Canadá por 2-1 en Vancouver por la tercera fecha del Grupo B. El tanto de la ventaja lo marcó Rubén Vargas para los helvéticos, que aumentaron la ventaja con el tanto de Johan Manzambi, mientras que Promise David descontó para el anfitrión. Con este resultado, los suizos se quedaron con el primer lugar. En el otro duelo de la zona, Bosnia le ganó a Qatar y espera para ser uno de los mejores terceros.

Si bien ambos llegaron sin tener la clasificación asegurada matemáticamente, la cabeza de ambos estaba más en la disputa por la primera plaza. El que ganaba se queda con el primer puesto y el empate metía a ambos en 16avos, dejando en primer lugar a Canadá. No obstante, en una batalla reñida que tuvo suspenso hasta el final, los helvéticos se impusieron y esperan rival en la próxima instancia. Todos los tantos llegaron en el segundo tiempo: al inicio, Suiza pegó rápido con el tanto de Vargas y diez minutos más tarde Manzambi amplió, pero los europeos terminaron sufriendo.

Manzambi volvió a marcar, Suiza ganó y se llevó el Grupo B. (Foto: EFE)

A falta de 15 minutos para el final, apareció el descuento canadiense que le puso suspenso al duelo. Promise David conectó un centro de Nathan Saliba y estableció el descuento que despertó a Canadá, al que el empate le bastaba para ser primero de su zona y tener un día más de descanso en su futuro duelo de 16vos. Así fue que los anfitriones llenaron de centros el área suiza, que terminó muy replegado con su arquero Gregor Kobel teniendo que intervenir. No obstante, ese 2-2 no llegó y la victoria quedó para Suiza, que cumple con la lógica al llevarse el Grupo B, lo que le da el premio de descansar hasta el próximo jueves.

Suiza 2-1 Canadá, los goles

Los dos que resolvieron el partido ante Bosnia ingresando desde el banco le entregan nuevamente soluciones a su seleccionado. En la primera acción del segundo tiempo Johan Manzambi recibió por la derecha, se escapó y sacó un centro que recorrió toda el área hasta que le llegó a un Vargas que se acomodó para su derecha y ajustició a Maxime Crépeau con un fuerte disparo al primer palo.

Apenas diez minutos después, Suiza amplió la distancia de la mano, otra vez, de uno de sus mejores jugadores en lo que va del certamen. Un envío largo tomó mal parada a la defensa canadiense y le quedó a Breel Embolo, que ante la imposibilidad de encarar para el arco la aguantó y se la cedió a un Manzambi que remató de derecha para poner el 2-0 con la complicidad de una floja respuesta del arquero.

Sin embargo, al partido todavía le faltaba mucho y lentamente Canadá se fue acercando al arco rival. En una de esas acciones, uno de los que había ingresado hace apenas segundos estableció el descuento. Saliba controló un pelotazo a espaldas de la defensa, la metió al medio y encontró la conexión acrobática de Promise David, que le puso incertidumbre al duelo.

Embolo tuvo la apertura

A los diez minutos, Suiza estuvo a punto de abrir el marcador con un mano a mano de su delantero. Ricardo Rodríguez puso una gran pelota en profundida para el desmarque de un Embolo que definió al cuerpo del arquero Crépeau, que salvó el tanto yendo rápido a achicarle el arco.

Formaciones:

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Djibril Sow, Granit Xhaka, Remo Freuler; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas. DT: Murat Yakin.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

TV: DSports y TyC Sports

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil).

Estadio: BC Place (Vancouver).

La previa

Por un lado está Canadá, quien goleó 6-0 a Qatar en su último partido y acumula 4 puntos luego del debut con empate ante Bosnia. Como gran novedad, el entrenador Jesse Marsch confirmó que Alphonso Davies está disponible para el partido. Una de las figuras del seleccionado no vio acción en ninguno de los previos cotejos y, si bien será suplente, hoy tendrá algunos minutos. Además, ya no contará con Ismaël Koné, quien se perderá lo que resta del Mundial luego de fracturarse tibia y peroné ante los qataríes.

Alphonso Davies ya está disponible y hoy tendrá minutos desde el banco.

Del lado de Suiza, dio un paso importante hacia la clasificación al imponerse por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina luego del inesperado empate 1-1 ante Qatar en el debut y pretende una victoria que los haga ganar su zona. El equipo dirigido por Murat Yakin necesita obligadamente una victoria para terminar en lo más alto del grupo, ya que un empate favorecerá a Canadá por criterio de diferencia de goles (+ 6 contra +3 de los europeos).

“El primer objetivo es ganar el grupo, lo que nos otorgará tres o cuatro días más de descanso” dijo el DT suizo, que meterá mano en el equipo: ingresa Luca Jaquez al lateral derecho y los que le resolvieron el partido ante Bosnia se ganan el lugar entre los once, Rubén Vargas vuelve a la titularidad y Johan Manzambi, la figura con dos tantos ante los balcánicos, también va de arranque.