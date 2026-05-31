Los seleccionados se preparan pensando en el arranque de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Dos de los candidatos al título se presentan en un cotejo amistoso; Alemania se medirá con Finlandia, mientras que Brasil lo hará con Panamá.
Con las ligas terminadas, los seleccionados que dirán presente en la Copa del Mundo comienzan con su preparación. Brasil hará su despedida ante su gente en El Maracaná, cuando se enfrente desde las 18.30hs a Pananá, previo a emprender viaje rumbo a Estados Unidos.
La intensión de afinar detalles, Ancelotti pone en campo lo mejor que tiene a nivel ofensivo, sabiendo que aún no cuenta con los jugadores que disputaron la final de Champions League. Vinícius Jr., Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique serán de la partida, mientras que Neymar quedó descartado por lesión.
Por su parte, el seleccionado panameño atraviesa un buen momento de cara a su presentación en el Mundial, donde integrará el Grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra. La intensión de Thomas Christiansen es tener rodaje ante una potencia, previo a la gran cita.
Probables formaciones:
Brasil: Alisson Becker; Wesley França, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha; Vinícius Jr.
Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez; Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas; José Fajardo, Ismael Díaz, Cecilio Waterman