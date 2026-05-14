Brasil tomó una decisión fuerte y estratégica pensando en el futuro. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la renovación de Carlo Ancelotti hasta el Mundial 2030, ratificando la confianza absoluta en uno de los entrenadores más prestigiosos y ganadores de todos los tiempos.

La noticia llega incluso antes del inicio de la próxima Copa del Mundo, una muestra clara de que la dirigencia brasileña apuesta a un proyecto a largo plazo con el técnico italiano como bandera principal para devolver a la “Canarinha” al lugar que históricamente ocupó: la cima del fútbol mundial.

“Brasil continúa bajo la dirección de uno de los mejores entrenadores de la historia”, anunció oficialmente la CBF en sus redes sociales, acompañando el comunicado con un mensaje del propio entrenador, quien agradeció el respaldo y dejó en claro su compromiso con el proyecto deportivo.

“Estamos trabajando para llevar a la selección brasileña nuevamente a la cima del mundo”, expresó Ancelotti, que desde su llegada asumió el desafío más grande de su carrera a nivel selecciones.

Y no es para menos. El italiano carga con una trayectoria que impone respeto en cualquier rincón del planeta fútbol. Campeón de absolutamente todo en Europa, Ancelotti construyó una carrera legendaria dirigiendo gigantes como el Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich y PSG, entre otros. Su nombre está directamente asociado al éxito: es el entrenador con más títulos internacionales y uno de los técnicos más laureados de la historia de la Champions League.

Cinco estrellas que pesan

Ahora, el desafío pasa por devolverle a Brasil el protagonismo perdido en los Mundiales. La selección más ganadora de la historia, con cinco Copas del Mundo en sus vitrinas, busca volver a dominar la escena internacional después de años de frustraciones y eliminaciones dolorosas.

Desde su llegada a la Verdeamarela en 2025, Ancelotti comenzó a moldear una nueva estructura futbolística y ya dirigió 10 encuentros entre amistosos y competencias oficiales, dejando señales de una identidad que Brasil quiere recuperar.

La renovación hasta 2030 deja una certeza: Brasil no quiere improvisar. Apostó por experiencia, jerarquía y un nombre que ya es palabra mayor en el fútbol mundial. Hay “Carletto” para rato y en la Verdeamarela creen que el camino hacia otra estrella debe construirse de su mano.