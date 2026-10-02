Los All Blacks eligieron a Chile para una broma visual que cobró otro sentido por el próximo Mundial de Rugby. El video publicado en su cuenta oficial de TikTok usa la forma del país sudamericano para imaginar una escena de juego y generó repercusión antes de que ambas selecciones se enfrenten.

En el clip, varios jugadores avanzan por una franja muy estrecha del campo, como si todo el juego debiera transcurrir en una sola línea. La escena se completa con un mapa de América del Sur que resalta el territorio chileno en rojo. Sobre las imágenes aparece la leyenda “Average rugby match in Chile”, que significa “Un partido promedio de rugby en Chile”.

El chiste traslada a la cancha la geografía de Chile, conocida por su extensión de norte a sur y su escaso ancho en comparación. Al hacer que los rugbiers se muevan dentro de una franja angosta, el video exagera esa característica hasta convertirla en una supuesta limitación para jugar. El mapa permite entender de inmediato por qué el equipo neozelandés eligió ese encuadre.

La publicación llamó la atención porque salió de la cuenta oficial de los All Blacks y tomó como blanco a otro seleccionado. La pieza utiliza el humor y no muestra un encuentro real con Los Cóndores. Su circulación, sin embargo, llegó en un momento en que Nueva Zelanda y Chile ya conocen el compromiso que los reunirá en la próxima Copa del Mundo.

Cuándo jugarán los All Blacks contra Chile

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 ubicó a Nueva Zelanda y Chile en el Grupo A, junto con Australia y Hong Kong China. El torneo se disputará en suelo australiano y pondrá frente a frente a los All Blacks, que ganaron tres veces la Copa del Mundo, con el seleccionado chileno. Esa cita le dio a la broma un contexto deportivo concreto.

Para Los Cóndores, la competencia será otra oportunidad de medirse con equipos de gran trayectoria. Chile jugó su primer Mundial en Francia 2023 y obtuvo la clasificación para la edición de 2027 después de superar a Samoa. Compartir zona con Nueva Zelanda y Australia le plantea un desafío exigente a un seleccionado que busca afianzarse en el escenario internacional.

Por ahora, el intercambio entre los futuros rivales ocurrió en una pantalla y giró alrededor de un mapa. Los All Blacks escogieron una característica reconocible de Chile para hacer un video breve que empezó a circular antes del partido. Cuando ambos se encuentren en Australia, aquella broma habrá quedado como una particular antesala de su cruce mundialista.