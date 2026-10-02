La idea de mirar una carrera desde su casa todavía incomoda a Fernando Alonso. El español renovó con Aston Martin para 2027, pero al explicar la decisión habló de lo que siente al imaginarse lejos del volante. Pese a la difícil temporada de su equipo, asegura que conserva las ganas de medirse con los demás.

El acuerdo se cerró rápidamente, una vez que el bicampeón resolvió seguir. Fernando Alonso contó que su conversación con Lawrence Stroll, dueño de la escudería, fue breve: “Fue una charla de cinco minutos y después lo anunciamos”. La voluntad era compartida: “No teníamos mucho que discutir. Los dos queríamos seguir”. La parte más difícil había ocurrido antes, cuando evaluó su futuro.

La incertidumbre sobre las reglas técnicas pesó en esa reflexión. “No tengo garantías de que 2027 sea más divertido, pero es un compromiso que uno tiene que asumir consigo mismo”, reconoció el piloto español en Sepang. Su respuesta no dependió de una promesa de mejores resultados: “Me siento rápido, me siento motivado y siento que disfruto lo que hago”.

Cuando piensa en dejar la categoría, aparece una sensación que ya conoció durante su pausa de la Fórmula 1. “Si estoy en casa mirando las carreras por televisión, siento que puedo hacerlo mejor que ellos”, afirmó. Al recordar aquella etapa lejos de la grilla, añadió: “Siempre sentía el fuego de estar ahí y tratar de hacerlo mejor”. Esa inconformidad sigue empujándolo hacia la pista.

La decisión también atravesó las conversaciones en su casa. Entre risas, Fernando Alonso describió el apoyo y la preocupación de su pareja ante los problemas de Aston Martin: “Mi esposa me apoya mucho, también está sufriendo este año y se preocupa por mi salud cuando no somos competitivos. Prefiere que esté lejos cuando no somos competitivos”. El desgaste existe, aunque las ganas de correr permanecen intactas.

Respecto de lo que puede cambiar en 2027, el asturiano evitó ofrecer certezas. “Tengo esperanzas, sí”, respondió al hablar de posibles ajustes técnicos. También señaló una deuda del proyecto: “Sobre todo en la unidad de potencia arrancamos con el pie izquierdo. Creo que merecen otra oportunidad y todavía me siento rápido”. El rendimiento actual no lo convenció de abandonar antes de ver cómo responde el equipo.

Con la renovación, 2027 será la temporada número 24 de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Su continuidad combina la expectativa de que Aston Martin mejore con una convicción personal: todavía disfruta competir y cree que puede hacerlo bien. Mientras mantenga esa sensación al volante, retirarse no figura entre sus decisiones inmediatas.