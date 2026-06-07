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PRUEBA SUPERADA

Brasil le ganó a Egipto 2 a 1: generó mucho, pero concretó poco

Con goles de Bruno Guimaraes y Endrick el equipo sudamericano se impuso en partido amistoso de preparación con vistas a la Copa del Mundo 2026

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 22:10
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Brasil venció a Egipto 2 a 1 en amistoso previo al Mundial 2026

Con pasajes de muy buen juego, aunque sin efectividad, Brasil superó a Egipto 2 a 1, en un cotejo preparatorio rumbo al inicio del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que se pondrá en marcha en próximos días.

En un vertiginoso comienzo, Bruno Guimaraes abrió la cuenta para Brasil a los 7 minutos de juego.

Poco después, Mostafa Ziko aprovechó un grosero error de Marquinhos y niveló las acciones.

Ya en el segundo tiempo, Endrick volvió a poner al frente al pentacampeón, cuando se jugaban 7 minutos.

El Scracht generó muchas ocasiones de gol, pero le faltó justeza en la definición. El elenco que orienta el italiano Carlo Ancelotti dejó una buena impresión.

La nota negativa fue la lesión del lateral Wesley con apenas 17 minutos jugados. La Verdeamarela debutará en el Mundial el próximo sábado ante Marruecos, mientras que Egipto hará su estreno frente a Bélgica el lunes 15 de junio.

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