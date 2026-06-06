La Selección Argentina no se olvida del Indio Solari, quién falleció este viernes en su casa de Parque Leloir, y difundió imágenes de la última práctica en Estados Unidos con la voz de la leyenda pidiéndole a Lionel Messi "un Mundial más".

La voz del cantante que se viralizó en la tarde del viernes 5 de junio, guardaba un saludo y un pedido muy especial para el 10 que a los pocos minutos de conocido el audio posteó de manera afectuosa en recuerdo para para el líder y fundador de “Los Redonditos de Ricota”.

“Estas para eso viejo… estás para eso”, promete ser una expresión de Solari a Messi que promete repetirse durante varios momentos de la Copa del Mundo, la sexta en la carrera profesional del capitán al que se espera con suma expectativa en Texas, pero no será desde el arranque.

Y como para dejar aún más claro su mensaje, la cuenta oficial de la Selección ilustró la previa con una imagen del vestuario texano que tituló con la frase "Banderas en tu corazón", un tema de la autoría del cantante inmortalizado por su propio pueblo.

No se lo quiere perder nada

Messi terminó su participación en Inter Miami con una distensión muscular, con la que llegó a los trabajos con el seleccionado a Kansas.

Lionel Scaloni tenía previsto preservarlo con vistas al segundo compromiso de preparación del martes ante Islandia, pero el 10 se recuperó y podría ver acción antes de lo previsto.

La formación de Argentina frente Honduras

Los once que comenzarán el duelo contra el representante de la Cocacaf finalmente serán: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada.