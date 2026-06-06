Brasil y Egipto se verán las caras en el último amistoso internacional de ambos, en la previa del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Desde las 19hs se verán las caras en el Huntington Bank Field, en la ciudad de Cleveland.

¿Llega Neymar Jr. al Mundial 2026?

La gran incertidumbre por parte del seleccionado de Brasil pasa por la recuperación de Neymar Jr. Si bien el astro no estará en el amistoso de esta tarde, el DT Carlo Ancelotti manifestó que el lunes estaría en condiciones de trabajar a la par de sus compañeros.

En su anterior presentación, al última en EL Maracaná, la verdeamarela goleó a Panamá por 6-2, donde mostró todo su poderío ofensivo de cara al debut mundialista.

Ancelotti arma el 11 para el debut

El pentacampeón estará en el Grupo C del mundial donde tendrá una parada de riesgo en el debut ante Marruecos el sábado 13. Luego se verá las caras con Haití el 19, y culminará la fase de grupos con Escocia el 24.

Por su parte Egipto, superó en su último amistoso a Rusia por 1-0. Los africanos que dirige Hossam Hassan también buscan el óptimo funcionamiento de cara al Mundial donde debutará en el Grupo G ante Bélgica el lunes 15, luego se verá con Nueva Zelanda el 21, y cerrará ante Irán el 27.

Probables formaciones:

Brasil:

Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago, Vinícius Jr., DT: Carlos Ancelotti.

Egipto:

Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi, Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed, DT: Hossam Hassan.