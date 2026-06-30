Brasil sumó una mala noticia en medio de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo agónico ante Japón, que le permitió avanzar de ronda, la Canarinha confirmó la baja de Lucas Paquetá, una de las piezas importantes en el esquema de Carlo Ancelotti.

El mediocampista de Flamengo había encendido las alarmas al abandonar el campo de juego con gestos de dolor durante el segundo tiempo del encuentro ante los nipones. Luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, los resultados confirmaron un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que lo dejará fuera de competencia en la próxima instancia del torneo.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol informaron que el jugador comenzará de inmediato un tratamiento intensivo bajo la supervisión del cuerpo médico, con la intención de acelerar su recuperación. Sin embargo, el diagnóstico lo deja sin chances concretas de estar disponible para los octavos de final, donde Brasil espera rival entre Costa de Marfil y Noruega.

La ausencia de Paquetá representa un contratiempo importante para el entrenador italiano, que pierde a un futbolista clave en la generación de juego y en la llegada desde el mediocampo. A sus 28 años, el jugador atraviesa un momento de madurez futbolística y era una de las piezas habituales en el armado titular.

En el plano estadístico, Paquetá acumula 67 partidos con la camiseta de la selección brasileña, con 13 goles y 9 asistencias, además de más de 3.800 minutos disputados. Su regularidad lo había convertido en una de las referencias del mediocampo verdeamarelo en este Mundial.

Ahora, Brasil deberá rearmarse para afrontar la próxima fase sin una de sus piezas más influyentes, en un tramo decisivo del torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia en la búsqueda del título.