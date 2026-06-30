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NO SON LOS NÚMEROS ESPERADOS

Caída de precios en las entradas para la fase eliminatoria del Mundial 2026

Los valores disminuyeron hasta un 72% en la reventa debido a la disminución de la demanda.   

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 16:48
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Disminuyen entradas para 16vos del Mundial 2026: caída del 30%

Las entradas para la fase eliminatoria de 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá presentaron una disminución de un 30% en su valor de reventa esta semana debido a una menor demanda.

El partido que más se devaluó fue el de Suiza contra Argelia, con un 72%, lo que deja las entradas en un valor promedio de 440 dólares. Pese a esa versión oficial de casas de reventas, las redes sociales indican que los precios están por las nubes y son exorbitantes para algunos partidos. Aunque se haría un promedio de todos los partidos y eso daría un número negativo para las empresas que dedican a este rubro.

Además de los 16avos de final, la caída afecta a las demás etapas del torneo. Los precios para cuartos de final se redujeron en un 19%, mientras que las semifinales bajaron un 16%.

La demanda bajó debido a los espectadores que viajaban solamente para la fase de grupos. Otro factor fue el lanzamiento de nuevas entradas por parte de la FIFA en su página oficial de reventa.

 

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