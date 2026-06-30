La adrenalina que genera el Mundial 2026 fue el punto de partida para una propuesta que logró mucho más que despertar entusiasmo deportivo. En la Escuela para Adultos (EPA) N° 8 de Centenario, estudiantes del turno mañana comenzaron a completar un álbum de figuritas muy especial, donde las imágenes de los jugadores de la Selección argentina de fútbol masculino conviven con las de quienes forman parte de la vida cotidiana de la institución.

Cómo surgió la "Selección de la EPA8"

La iniciativa, titulada “La Selección de la EPA 8”, surgió de la articulación entre el fenómeno deportivo más convocante del planeta y las fechas patrias argentinas. El objetivo fue aprovechar el interés que genera el fútbol para impulsar aprendizajes significativos y fortalecer el sentido de pertenencia.

“La idea fue aprovechar el mundial de fútbol, que es un acontecimiento que moviliza a toda nuestra sociedad, para transformarlo en una experiencia pedagógica significativa. Quisimos convertir ese entusiasmo en una oportunidad para aprender y fortalecer vínculos”, explicó la docente de Habilidades Sociales, Nélida Herrera.

Un álbum que se completa jugando y compartiendo

Cada estudiante cuenta con un álbum de 60 figuritas. Allí aparecen tanto los integrantes de la Selección argentina como quienes integran la comunidad educativa de la escuela. Los sobres contienen diez figuritas y se entregan dos veces por semana.

Pero, a diferencia de lo que ocurre con el álbum de figuritas de Panini, los sobres de la EPA 8 no se compran. Los alumnos los obtienen a través de desafíos y actividades desarrolladas en las clases de Educación Física, una dinámica que fomenta la participación y el compromiso.

En cada apertura de sobres se fortalecieron vínculos entre compañeros y se trabajaron valores en comunidad - Foto: Neuquén Informa

La propuesta permitió trabajar múltiples contenidos de manera transversal. Los estudiantes investigaron sobre los países participantes del Mundial, conocieron sus símbolos patrios, repasaron conceptos vinculados al Día de la Bandera y desarrollaron actividades relacionadas con la lectura, la clasificación, la numeración y la organización de información.

Además, el proyecto se vinculó con otros espacios de aprendizaje. Desde el Taller de Costura confeccionaron gorros celestes y blancos, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre diferentes áreas de la escuela.

Más que un álbum de figuritas: identidad, inclusión y comunidad

Detrás de cada intercambio de figuritas hubo también una oportunidad para fortalecer habilidades sociales. La experiencia generó espacios de comunicación, cooperación, respeto por los turnos, tolerancia a la frustración y construcción de vínculos entre compañeros.

Para Herrera, el mayor logro fue precisamente ese. “Cada sobre que se abrió generó conversaciones, intercambios, risas y encuentros. El verdadero valor no fue completar el álbum, sino todo lo que sucedió mientras trabajamos juntos”, destacó la docente, en declaraciones que recoge Neuquén Informa.

El álbum de la EPA8 combina jugadores de la Selección argentina con personal de su comunidad educativa - Foto: Neuquén Informa

La denominada “Selección” de la EPA 8 está integrada por estudiantes, docentes, auxiliares, personal de seguridad y otros actores de la comunidad educativa. La decisión de incluirlos respondió a una idea sencilla pero profunda: reconocer que cada persona ocupa un lugar importante dentro de la vida escolar.

¿Cuál fue la figurita del álbum más difícil?

Entre todas las imágenes hubo una que rápidamente se convirtió en la más codiciada. No era la de Lionel Messi ni la de Diego Maradona. Se trataba de Moria, la perra que habita la escuela y que forma parte de la vida cotidiana de alumnos y trabajadores.

“Incluirla fue también una forma de enseñar que ser ciudadanos responsables implica cuidar, respetar y valorar a los animales que comparten nuestro entorno”, explicó la docente.

Las anécdotas que dejó la experiencia reflejan el espíritu del proyecto. Desde Ticiano corriendo por la escuela para mostrar orgulloso su figurita, hasta Cristian sonriendo al encontrar la de su novia Stefi, o Luquitas emocionado al descubrir una imagen de Maradona y llenarla de besos.

Pequeñas escenas que terminaron convirtiendo un álbum de figuritas en una poderosa herramienta para aprender, compartir y sentirse parte de una comunidad.