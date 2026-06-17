La noticia que todo Brasil esperaba finalmente llegó. Después de semanas marcadas por la incertidumbre, las molestias físicas y el temor de perderse gran parte de la Copa del Mundo, Neymar volvió a entrenarse con pelota y encendió una luz de esperanza en la concentración de la Verdeamarela.

El crack brasileño, que logró meterse sobre el cierre en la lista definitiva confeccionada por Carlo Ancelotti, continúa dando pasos importantes en su recuperación. La lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo alejó de las canchas durante las últimas semanas había puesto en duda su presencia en el torneo, pero el panorama comienza a cambiar.

Desde su llegada a la concentración mundialista, Neymar había trabajado de manera diferenciada y bajo un estricto control médico. Sin embargo, la práctica de este miércoles marcó un punto de inflexión: por primera vez se lo vio participar de ejercicios con pelota y compartir parte de la actividad junto al resto de sus compañeros.

La imagen fue suficiente para despertar el entusiasmo de los hinchas brasileños. Después de todo, se trata del futbolista llamado a liderar el sueño de una selección que busca volver a conquistar el mundo. Cada avance en su recuperación se vive como una victoria dentro de la delegación sudamericana.

Fiel a su estilo, Neymar también regaló una escena distendida durante el entrenamiento. Al notar la presencia de periodistas y cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos, el delantero sonrió y lanzó una frase que rápidamente recorrió las redes sociales: "¿Me extrañaron?".

Más allá de las bromas, en el cuerpo técnico mantienen la cautela. Ancelotti y su equipo de trabajo saben que el objetivo principal es recuperar al futbolista en plenitud y evitar cualquier recaída que pueda complicar el resto del torneo. Por eso, las cargas siguen siendo controladas y el regreso a la competencia oficial se dará únicamente cuando existan garantías físicas.

La posibilidad de verlo sumar minutos en el próximo compromiso ante Haití empieza a tomar fuerza. Todavía no hay confirmaciones, pero la sola imagen del astro tocando la pelota volvió a alimentar la ilusión de millones de brasileños.

Porque cuando Neymar está en condiciones, Brasil cambia. Y en plena Copa del Mundo, la recuperación de su máxima estrella puede convertirse en una de las mejores noticias para una selección que sueña con volver a levantar el trofeo más deseado del planeta.