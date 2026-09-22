El fútbol brasileño tendrá un cambio importante en la conformación de sus planteles. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó una reducción progresiva del límite de jugadores extranjeros que los clubes podrán incluir en cada partido.







Actualmente, los equipos pueden contar con hasta nueve extranjeros, pero ese número bajará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y finalmente cinco desde 2030. La decisión puede impactar especialmente en los argentinos, que hoy son el grupo extranjero más numeroso del Brasileirão: 48 juegan en 18 de los 20 clubes de primera división y otros 11 están en equipos de segunda.

La CBF sostuvo que el nuevo esquema busca favorecer la formación de jóvenes y mejorar la calidad técnica de los planteles a mediano y largo plazo. En ese sentido, los clubes deberán contar con cada vez más jugadores Sub-23, pasando de un mínimo de 20 en 2027 a 25 desde 2030.