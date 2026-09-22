Torneo Abierto y Gran Premio de Golf en San Martín de los Andes

La ciudad de San Martín de los Andes será escenario en diciembre de una competencia de golf, que combinara deporte y turismo. El Chapelco Golf Club será sede del 3° Torneo Abierto Chapelco Golf, del 5 al 7 de diciembre, y de la primera edición del Gran Premio Chapelco Golf 2026, que se desarrollará del 10 al 13 de diciembre.

El primero de los encuentros será el 3° Torneo Abierto Chapelco Golf, una competencia de 36 hoyos que tendrá una jornada de Laguneada el sábado 5 y las dos rondas restantes el domingo 6 y lunes 7. El torneo será individual, por golpes, con y sin ventaja y categorías para damas y caballeros, y estará abierto a jugadores de entidades afiliadas a la Asociación Argentina de Golf e invitados internacionales con hándicap vigente.

La actividad continuará pocos días después con el Gran Premio Chapelco Golf 2026, que tendrá su primera edición entre el 10 y el 13 de diciembre. La competencia principal será a 54 hoyos, individual, por golpes y sin ventaja, para damas y caballeros. Además, el torneo otorgará puntos para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR).

Como parte de esta nueva propuesta se disputará también un Interclubes PROAM, con equipos integrados por un profesor y tres aficionados. La competencia tiene una diagramación de 54 hoyos y combinará las tarjetas del profesional con las de los aficionados que integren cada equipo, sumando una modalidad que permitirá compartir la cancha entre jugadores profesionales y amateurs.

La realización de estos encuentros deportivos contribuye además a fortalecer la vinculación entre golf y turismo en el destino San Martín de los Andes. La llegada de jugadores y acompañantes permite integrar la actividad deportiva con la oferta de alojamiento, gastronomía y experiencias que ofrece el destino, en un entorno cordillerano que forma parte de la propuesta de Chapelco Golf.

Chapelco Golf cuenta con un campo de 18 hoyos, par 72 y 7.163 yardas, diseñado por Jack y Jackie Nicklaus e integrado al paisaje de montaña de San Martín de los Andes. La agenda de diciembre sumará así nuevas propuestas a la actividad turística y deportiva de la región.

Para mayor información, los interesantes pueden consultar en www.chapelcogolf.com o en Instagram @chapelcogolf.