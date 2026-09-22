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Turismo y Deportes

Chapelco Golf prepara dos grandes torneos para diciembre

El campo de golf de San Martín de los Andes será escenario de dos certámenes antes de finalizar el año, que incluirá una competencia PROAM.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 17:30
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Torneo Abierto y Gran Premio de Golf en San Martín de los Andes

La ciudad de San Martín de los Andes será escenario en diciembre de una competencia de golf, que combinara deporte y turismo. El Chapelco Golf Club será sede del 3° Torneo Abierto Chapelco Golf, del 5 al 7 de diciembre, y de la primera edición del Gran Premio Chapelco Golf 2026, que se desarrollará del 10 al 13 de diciembre.

El primero de los encuentros será el 3° Torneo Abierto Chapelco Golf, una competencia de 36 hoyos que tendrá una jornada de Laguneada el sábado 5 y las dos rondas restantes el domingo 6 y lunes 7. El torneo será individual, por golpes, con y sin ventaja y categorías para damas y caballeros, y estará abierto a jugadores de entidades afiliadas a la Asociación Argentina de Golf e invitados internacionales con hándicap vigente.

La actividad continuará pocos días después con el Gran Premio Chapelco Golf 2026, que tendrá su primera edición entre el 10 y el 13 de diciembre. La competencia principal será a 54 hoyos, individual, por golpes y sin ventaja, para damas y caballeros. Además, el torneo otorgará puntos para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR).

Como parte de esta nueva propuesta se disputará también un Interclubes PROAM, con equipos integrados por un profesor y tres aficionados. La competencia tiene una diagramación de 54 hoyos y combinará las tarjetas del profesional con las de los aficionados que integren cada equipo, sumando una modalidad que permitirá compartir la cancha entre jugadores profesionales y amateurs.

La realización de estos encuentros deportivos contribuye además a fortalecer la vinculación entre golf y turismo en el destino San Martín de los Andes. La llegada de jugadores y acompañantes permite integrar la actividad deportiva con la oferta de alojamiento, gastronomía y experiencias que ofrece el destino, en un entorno cordillerano que forma parte de la propuesta de Chapelco Golf.

Chapelco Golf cuenta con un campo de 18 hoyos, par 72 y 7.163 yardas, diseñado por Jack y Jackie Nicklaus e integrado al paisaje de montaña de San Martín de los Andes. La agenda de diciembre sumará así nuevas propuestas a la actividad turística y deportiva de la región.

Para mayor información, los interesantes pueden consultar en  www.chapelcogolf.com o en Instagram @chapelcogolf.

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