Las neuquinas Martina Gutiérrez Christiansen, Aixa Morena Segundo y Nerea Julieta Cabrera fueron confirmadas como integrantes del Seleccionado Nacional Junior Femenino de hockey que representará a la Argentina en los World Skate Games ASU 2026, que se llevarán a cabo en Paraguay del 2 al 18 de octubre de 2026

La competencia internacional se disputará en Asunción y reunirá a las principales selecciones de esta disciplina. Las tres deportistas neuquinas formarán parte del plantel definitivo de 15 jugadoras anunciado oficialmente por la Confederación Argentina de Patinaje.

Martina Gutiérrez Christiansen y Aixa Morena Segundo representan al Club NQN, mientras que Nerea Julieta Cabrera pertenece al Club Fénix. Las tres forman parte de la Federación Neuquina de Patín, institución que continúa sumando jugadoras a los seleccionados nacionales y fortaleciendo el crecimiento del hockey en línea en la provincia.

Para Martina Gutiérrez Christiansen, esta convocatoria tiene un significado especial, ya que los World Skate Games serán su segundo torneo internacional de 2026 representando a la Argentina. Durante este año también integró el Seleccionado Nacional de Hockey sobre Hielo que participó en la Copa LATAM 2026, disputada en Estados Unidos. De esta manera, Martina continúa consolidando una destacada trayectoria deportiva tanto en hockey en línea como en hockey sobre hielo, llevando la bandera argentina y representando a la provincia del Neuquén en competencias internacionales.

Para estás atletas neuquinas, esta convocatoria es el resultado de años de entrenamiento, compromiso y crecimiento deportivo, además del acompañamiento permanente de sus familias, cuerpos técnicos, clubes e instituciones.

También es importante destacar que Neuquén cuenta con un gran semillero de jóvenes deportistas que permite soñar con nuevas incorporaciones a los seleccionados nacionales en los próximos años. Que tres representantes de una misma federación provincial integren el plantel nacional junior constituye un logro de enorme importancia para el deporte neuquino y confirma el crecimiento sostenido de la disciplina.

La participación de Martina, Morena y Nerea en los World Skate Games ASU 2026 representa un enorme orgullo para sus familias, sus clubes, la Federación Neuquina de Patín y toda la provincia. Las tres llevarán los colores argentinos y la bandera de Neuquén a uno de los escenarios más importantes del hockey en línea mundial.