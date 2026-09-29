En la continuidad de la fecha FIFA, Brasil venció por 4-2 a Australia en Brisbane en un nuevo duelo amistoso entre ambas selecciones. Luego de lo que fue el 1-1 agónico en el primer encuentro entre ambos de hace días, el conjunto de Carlo Ancelotti esta vez logró imponerse ante los Socceroos tras remontar un 1-2 en la segunda parte, aunque sigue mostrando dudas en su juego mientras encara el recambio generacional.

Con un once en el que estuvieron Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães como referentes y figuraron muchos futbolistas que hacen sus primeras armas en la Verdeamarelha, el conjunto brasileño se puso en ventaja rápido con el tanto de Vanderson, pero ese primer tiempo le guardó un par de sorpresas: primero Alessandro Circati tras un córner y después un tremendo zurdazo de Conor Metcalfe pusieron 2-1 a Australia para el delirio de todo el Suncorp Stadium de Brisbane.

No obstante, justo al final de la primera mitad llegó la chance de un penal y Raphinha no falló, estableciendo el 2-2 antes del descanso. Más allá del tanto, el jugador del Barcelona fue noticia más tarde por una molestia muscular que le impidió salir a la segunda mitad. Luego de que culminó el partido, desde la Confederación Brasileña de Fútbol confirmaron el problema del capitán y número 10.

Ya en la segunda parte, Brasil iba a terminar de decantar el partido en su favor. Después de una de las mejores jugadas colectivas de la Verdeamarelha, apareció Bruno Guimarães para conectar un centro de Endrick y establecer la diferencia en favor de los de Ancelotti, que cerraron el encuentro nuevamente desde los doce pasos, esta vez con Vinícius como encargado, para sellar el 4-2 en Brisbane. A pesar de las dudas, el pentacampeón consiguió un triunfo que se acomoda un poco a las expectativas. La última cita de los brasileños será el próximo 3 de octubre en Calcuta ante la selección de India.