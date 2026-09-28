Con todo listo para que ruede la pelota en una nueva fecha FIFA, la AFA dio a conocer los horarios de los tres partidos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, lo único que faltaba saberse para los cotejos. El último de los duelos tendrá la particularidad de que será la despedida de Lionel Messi de la Albieleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la serie este miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El segundo compromiso ante Burkina Faso, que será finalmente en el Monumental pese a las versiones que indicaban un movimiento hacia La Bombonera, será el sábado 3 de octubre, también a las 21.

Finalmente, tres días después, el martes 6, la Albiceleste volverá a jugar en Núñez enfrentando a Benín desde las 20 en el partido que marcará la despedida de Messi ante el público argentino. El astro no estará ante Bolivia ni Burkina Faso y viajará exclusivamente para el partido frente a al elenco africano. Lo mismo sucede con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, este último también retirado del elenco nacional luego de la final del Mundial 2026.

Venta de entradas para los amistosos de la Selección Argentina

Argentina vs. Bolivia - Estadio Mario Alberto Kempes

Popular $90.000

Menor a popular (de 3 a 10 años): $ 25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

*Venta de Entradas exclusivamente por Deportick y AFA Tickets.

*Menores: a partir de 3 años abonan platea completa.

*Discapacitados: deben gestionar su ingreso en Deportick y AFA Tickets durante la venta general. No tendrán ingreso el día del partido quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental

Popular: $ 90.000

Menor a popular (de 3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

*Venta de Entradas exclusivamente por Deportick y AFA Tickets

*Menores: a partir de 3 años abonan platea (Completa).

*Discapacitados: deben gestionar su ingreso en Deportick y AFA Tickets durante la venta general. No tendrán ingreso el día del partido quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Las entradas para Argentina-Benín se encuentran completamente agotadas.