La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya se vive con intensidad y, en la previa del encuentro frente a Argelia, la Confederación Sudamericana de Fútbol encontró una manera muy particular de sumarse al aliento. Con una publicación cargada de simbolismo, la Conmebol apeló a una de las expresiones culturales más representativas del país: la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Bajo el mensaje "¡A brillar, Argentina!", la entidad compartió una ilustración inspirada en la icónica portada de Oktubre, el segundo álbum de la legendaria banda de rock nacional. El diseño reinterpreta la estética del disco y la traslada al universo albiceleste, con banderas argentinas, bombos, hinchas y referencias a distintas generaciones que dejaron su huella en la historia mundialista.

La imagen no tardó en generar repercusión entre los fanáticos. En la composición aparecen caricaturas de futbolistas históricos y actuales de la Selección, entrenadores, ídolos populares y múltiples guiños al folclore futbolero argentino. Todo enmarcado en una puesta visual que conecta dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura nacional: el fútbol y el rock.

El homenaje adquiere además una carga emotiva especial. Hace apenas unas semanas, la muerte del Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, generó una enorme conmoción en el país y movilizó a miles de seguidores que lo despidieron con muestras de afecto y reconocimiento.

La pieza difundida por Conmebol también incluye los escudos de Argentina y Argelia, rival de esta noche en el estreno mundialista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Un detalle que termina de completar una postal pensada para acompañar el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar.

Más allá del resultado que pueda darse en el campo de juego, la publicación logró instalar rápidamente el clima de Mundial. Con una estética que remite a una obra de culto para varias generaciones de argentinos, la Conmebol encontró una forma original de desearle suerte a la Selección: a puro rock, tribuna y sentimiento popular.