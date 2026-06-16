La pasión por el Mundial 2026 ya se instaló entre chicos y grandes, y en la casa de Pampita no fue la excepción. Sus hijos se entusiasmaron con el tradicional álbum de figuritas, una costumbre que se renueva en cada Copa del Mundo y que moviliza a miles de familias. Sin embargo, lo que parecía una compra estratégica terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

Durante una charla en el stream de DGO, la conductora relató que buscó una alternativa para evitar gastar de más en sobres individuales. La idea era adquirir una caja completa y dividirla entre sus hijos. Pero el plan no salió como esperaba. “Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo”, recordó la modelo sobre su decisión inicial.

El problema comenzó cuando el pedido tardó más de lo previsto. Mientras esperaban la llegada de las figuritas, los chicos observaban cómo sus compañeros intercambiaban repetidas en el colegio. “Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada”, contó Pampita, reflejando la ansiedad que se vivía en casa.

La espera se hizo cada vez más larga y la expectativa aumentó. Como estaba convencida de que el envío llegaría en cualquier momento, evitó comprar sobres en el kiosco. “Claro, yo no compraba en el kiosco porque estaba esperando la caja”, explicó la modelo sobre la decisión que terminó jugando en contra.

Finalmente, el paquete llegó a destino, pero el contenido dejó a todos sin palabras. En lugar de las esperadas figuritas del Mundial 2026, el envío escondía una sorpresa completamente distinta. “Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas pero fui totalmente estafada”, reveló entre risas e incredulidad.

Tras el mal momento, Pampita no tuvo otra opción que hacer lo mismo que miles de familias: recurrir al kiosco del barrio para empezar la colección. La anécdota rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares con compras online.

Pampita y su problema con el Álbum de figuritas

Por estos días, la modelo se encuentra en Estados Unidos disfrutando del clima mundialista y preparándose para vivir de cerca el debut de la Selección Argentina. Su vínculo con las Copas del Mundo no es nuevo: ya había estado presente en Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Rusia 2018.

A través de sus redes sociales, Pampita comparte imágenes de la previa del torneo, los estadios y el color de los hinchas argentinos. Mientras disfruta una nueva aventura futbolera, la modelo seguramente no olvidará la insólita estafa que sufrió intentando conseguir las codiciadas figuritas del Mundial 2026.