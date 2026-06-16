Laderas Centro de Ski & Villa de Montaña, ubicado a poco más de una hora de Bariloche, lanzó una promoción especial para las vacaciones de invierno 2026. La iniciativa, llamada “Vamos por la cuarta”, promete que los clientes que compren sus pases este año podrán usarlos gratis en 2027 si Argentina se consagra campeona del Mundial de la FIFA 2026.

El mundial llegó para todos los gustos de promociones

La oferta está vigente para quienes adquieran sus pases antes del 15 de junio de 2026. El centro de esquí ofrece un pase diario o por el pase de cinco días durante la temporada alta, que abarca julio y agosto.

Este centro patagónico es el quinto más grande del país, con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y nueve medios de elevación. Laderas continúa expandiendo su propuesta para atraer a nuevos visitantes, destacándose entre las opciones de nieve en Argentina.

Centro de esquí en Patagonia regala pases 2027 si Argentina gana el Mundial 2026

Una de las actividades más novedosas que ofrece es el Cat Ski, que permite a los esquiadores acceder a zonas vírgenes de la montaña a bordo de máquinas pisanieves adaptadas especialmente para el transporte en la nieve.

Además, Laderas mantiene programas para principiantes, como el esquema 5x3, que brinda dos días gratuitos de aprendizaje en la base, seguidos por tres jornadas de clases para perfeccionar la técnica.

Este centro de esquí también se posiciona como complemento para quienes visitan la Comarca Andina del Paralelo 42 en Río Negro, ampliando las experiencias turísticas en la región patagónica.