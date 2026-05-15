Seminario sobre cuerpos y géneros en el deporte y la educación física

El Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció que se llevará adelante un seminario de análisis crítico sobre la construcción de sentidos dentro del deporte y la actividad física en torno al uso del cuerpo, las identidades de género y las sexualidades. La actividad, destinada a docentes de toda la provincia, está a cargo de la Dirección General de Educación Física.

Cuándo se realizará el seminario y cómo inscribirse

Bajo la consigna “Cuerpos, géneros y sexualidades en los deportes y la Educación Física", la capacitación, que brinda puntaje docente, se dictará articulando encuentros presenciales y virtuales con una carga horaria de 28 horas reloj. Las dos primeras jornadas serán este mes, el miércoles 27 -de 14 a 18- y jueves 28 -de 8 a 18-, en el auditorio del CPE.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 18 de mayo, desde las 13, a través del enlace https://forms.gle/K9ijGLyt419GVBaK9

Quién es Pablo Scharagrodsky, disertante del seminario

El disertante a cargo es Pablo Scharagrodsky doctorado en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), docente investigador y referente reconocido a nivel nacional. El profesional presentará herramientas para desnaturalizar cómo el deporte y la escuela moldearon identidades de género binaristas durante los siglos XIX y XX, integrando perspectivas fundamentales de los Men’s Studies y los estudios Queer.



La instancia formativa se implementará articulando nociones teóricas con ejercicios de reflexión sobre la actualidad dentro de los contextos escolares; los y las asistentes participarán en debates y exposiciones orientados a transformar la cultura corporal, reconociendo la diversidad de identidades, emociones y vivencias que atraviesan las trayectorias escolares -en los niveles Inicial, Primario, Secundario y de Jóvenes y Adultos.

Por qué es fundamental el seminario "Cuerpos, géneros y sexualidades en los deportes y la Educación Física"

Desde el área destacaron que los conceptos que aborda el seminario son fundamentales para una modalidad educativa en la que las y los estudiantes aprenden a través de la corporalidad y el movimiento en sentido individual y desde la grupalidad.



El enfoque de la formación se centra en la actualización permanente que atraviesa la Educación Física en los diferentes ejes temáticos que se trabajan en el aula, abarcando la construcción de hábitos saludables, la Educación Sexual Integral (ESI), la convivencia respetuosa, el desarrollo deportivo y la accesibilidad e inclusión.



Durante los encuentros se impartirán tres módulos centrales que versarán sobre la evolución de los discursos en torno al cuerpo como fenómeno social, cultural e histórico; y el rol de los deportes, cultura y educación física como productores de feminidades y masculinidades. En cada temática se presentarán los paradigmas de pensamiento a lo largo del tiempo en comparación con la perspectiva docente actual y a las modificaciones curriculares.