Final del Mundial 2026: Show musical con Shakira, Madonna y BTS

El Mundial 2026 tendrá una final distinta a cualquier otra en la historia. La FIFA oficializó que el partido decisivo incluirá un espectáculo musical en el entretiempo, una novedad que modificará una tradición histórica del fútbol y acercará el formato al de los grandes acontecimientos deportivos de Estados Unidos, como puede ser el Super Bowl.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026

La definición se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Nueva York y contará con figuras de primer nivel sobre el escenario. Madonna, Shakira y BTS serán las estrellas principales de un show que, según confirmó el organismo, tendrá la dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay.

La presentación oficial llegó a través de un video difundido por la entidad madre del fútbol. Allí, el músico británico apareció junto a personajes de Plaza Sésamo y los Muppets para anunciar a los artistas elegidos, una publicación que rápidamente se viralizó y dominó la conversación en redes.

A diferencia de otros Mundiales, el espectáculo no será antes del partido ni en la ceremonia inaugural, sino en pleno descanso de la final. Hasta el momento, las Copas del Mundo solo habían incorporado shows previos al pitazo inicial, por lo que esta decisión marca un cambio fuerte en la estructura habitual del certamen.

Cuánto durará el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

Uno de los puntos que más repercusión generó es la duración del entretiempo. Habitualmente, la pausa es de 15 minutos, aunque en esta ocasión se extendería hasta cerca de media hora para permitir el armado del escenario, la actuación y el desmontaje técnico. La medida recuerda a lo sucedido en la última final de la Copa América, cuando el intervalo también se prolongó por un recital de Shakira. Aquella vez fue una situación excepcional; ahora, en cambio, se tratará de un segmento oficial integrado a la planificación del encuentro más importante del torneo.

Desde lo futbolístico, el cambio también abre interrogantes. Los cuerpos técnicos suelen aprovechar ese lapso para ajustar cuestiones tácticas, recuperar energías y reorganizar el equipo. Una pausa más extensa podría alterar dinámicas históricas dentro de un partido decisivo. Además del show principal, la FIFA adelantó que habrá ceremonias musicales en distintas sedes del campeonato. Ciudad de México tendrá a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules, mientras que Canadá sumará a Michael Bublé y Alanis Morissette. En Los Ángeles, en tanto, se presentarán Katy Perry, Future, Anitta y LISA.