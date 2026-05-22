El Mundial 2026 tendrá una presencia inesperada para el público argentino y no será dentro de un banco de suplentes. Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo para formar parte de la cobertura de Disney y ESPN, donde ocupará un rol central como analista durante la competencia.

La noticia llamó la atención porque el Muñeco no suele exponerse demasiado fuera del terreno estrictamente futbolístico. Sus apariciones públicas suelen estar ligadas a conferencias, partidos o decisiones deportivas, por eso su desembarco en televisión abre una faceta distinta en plena cita mundialista.

Según trascendió, Marcelo Gallardo será una de las figuras fuertes del equipo de transmisión y análisis que preparan ambas señales. Su participación estará vinculada a programas especiales, comentarios tácticos y lecturas sobre lo que ocurra en un torneo que tendrá por primera vez a 48 selecciones.

El movimiento también aparece en un momento particular de su carrera. Después de su regreso a River Plate, donde las expectativas eran muy altas y el rendimiento no terminó de acompañar del modo esperado, el entrenador quedó en una etapa de evaluación sobre su futuro profesional.

Mientras analiza propuestas y posibles destinos, esta incursión le permitirá seguir conectado con el fútbol internacional desde otro lugar. Ya no será el técnico que prepara partidos desde la semana previa, sino una voz autorizada para explicar sistemas, decisiones, momentos de presión y detalles que muchas veces pasan inadvertidos.

Marcelo Gallardo debutará como analista.

Para la televisión deportiva, su llegada representa un golpe fuerte en plena previa mundialista. No se trata solo de sumar un nombre conocido, sino de incorporar a un entrenador con experiencia en finales, manejo de grupos, lectura de partidos decisivos y una identidad futbolística muy marcada.

De este modo, Marcelo Gallardo irá al Mundial 2026, aunque con una función distinta a la que muchos podían imaginar. El Muñeco no dirigirá desde el costado de la cancha, pero tendrá un lugar de peso frente a cámara, en una cobertura que promete seguirlo de cerca cada vez que le toque analizar lo que pase dentro del campo.