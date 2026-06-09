El judo puso nuevamente a Neuquén en el podio internacional en el reciente Campeonato Sudamericano Cadete Junior que se disputó en Lima, Perú. Mia Huerrau, quien obtuvo una medalla de oro; Thiago Lucero y Mateo Delgado, ambos con la presea de bronce, fueron los deportistas que brillaron en el certamen continental.

Orgullo neuquino

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, felicitó a los citados judocas, destacando que “esta disciplina es uno de los deportes de combate que más desarrollo tiene en la provincia del Neuquén, con talentosos deportistas que habitualmente son convocados para integrar los diferentes seleccionados nacionales”.

Huerrau, que entrena en el Instituto Cárdenas de la ciudad de Neuquén, consiguió la actuación más destacada en su primera experiencia con la Selección Argentina, consagrándose campeona sudamericana en la división menos de 63 kilos.

Compañero de la campeona en el mismo centro formativo, también se lució Delgado consiguiendo en la categoría de menos 66 kilos la medalla de bronce. El mismo metal obtuvo Lucero en más 81 kilogramos, luchador de “Mi Dojo”, ubicado también en la capital neuquina.

Los deportistas provinciales nutrieron al seleccionado nacional con otros tres judocas que, si bien no lograron ingresar a las llaves por disputa de medallas, cumplieron una destacada actuación y sumaron experiencia para futuros campeonatos. Ellos son Aaron Romero y Thiago Espinoza, que se ubicaron en la séptima posición, y Tahiel Espinoza, que terminó en el quinto lugar.