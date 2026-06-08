El Tribunal de Penas de la Liga Deportiva Confluencia resolvió sancionar de por vida a Tomás Ariel Ñancufil Álvarez, futbolista de Deportivo Huergo involucrado en la agresión contra un jugador de Argentinos del Norte de General Roca durante el partido disputado el 31 de mayo pasado por la competencia que organiza la entidad que tiene su sede en Cipolletti.

La sanción fue oficializada mediante el Boletín N° 21/26, donde todas las semanas se informan las penas aplicadas y deja al defensor fuera de toda competencia afiliada a la entidad, y que se extiende a todas las ligas del país afiliadas a la Asociación del Fútbol Argenbtino (AFA).

Según el informe elevado por el árbitro Pedro José Mareco, el jugador fue expulsado a los 22 minutos del segundo tiempo por una acción considerada violenta. Tras analizar lo ocurrido, el Tribunal decidió aplicar el artículo 218 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, una de las sanciones más severas previstas para este tipo de conductas.

La resolución señala que la medida fue adoptada por la gravedad de la agresión y por las consecuencias físicas que sufrió el futbolista atacado.

Qué fue lo que ocurrió

El episodio se produjo durante el partido de Primera División que disputaban Deportivo Huergo y Argentinos del Norte de General Roca.

El jugador de la institución "Carcelera", Maicol Cañete recibió un golpe de puño cuando el juego estaba detenido y sin que hubiera disputa de la pelota. La agresión impactó en la zona de la oreja y provocó que perdiera el conocimiento dentro del campo de juego, por lo que debió recibir asistencia médica y ser trasladado a un centro de salud.

La secuencia de la agresión. Foto: Todo Noticias Roca

La situación generó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico regional por las características del hecho y por el estado en que quedó el jugador inmediatamente después del golpe.

Con el correr de las horas se conoció que la evolución médica de Cañete fue favorable, aunque el caso continuó bajo análisis de las autoridades disciplinarias de la Liga, que determinaron la drástica sanción.