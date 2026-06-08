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MÁS DE UNA DÉCADA

La Fórmula 1 extendió su contrato con el Gran Premio de Las Vegas hasta 2037

En las tres carreras que albergó el circuito entre 2023 y 2025 agotó la totalidad de las entradas y se transformó en uno de los circuitos más convocantes de la categoría

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 08 de junio de 2026 a las 11:58
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Fórmula 1 renueva por 10 años el Gran Premio de Las Vegas

La Fórmula 1 renovó su compromiso por diez años más con el Gran Premio de las Vegas, uno de los más populares de su calendario y la clave de su crecimiento económico en Norteamérica.

El circuito había regresado al calendario en 2023 y sus únicas apariciones previas habían sido en los años 80. Entre 2023 y 2025 generó un impacto económico acumulado de 3200 millones de dólares.

Por una década más Las Vegas será escenario de la F-1

“Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta expansión, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado”, declaró Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.

 

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