Fórmula 1 renueva por 10 años el Gran Premio de Las Vegas

La Fórmula 1 renovó su compromiso por diez años más con el Gran Premio de las Vegas, uno de los más populares de su calendario y la clave de su crecimiento económico en Norteamérica.



El circuito había regresado al calendario en 2023 y sus únicas apariciones previas habían sido en los años 80. Entre 2023 y 2025 generó un impacto económico acumulado de 3200 millones de dólares.

Por una década más Las Vegas será escenario de la F-1

“Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta expansión, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado”, declaró Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.