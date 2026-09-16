¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Encara la recuperación

Buenas noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta tras su grave lesión

Luego del traumatismo de hemotórax con fractura de múltiples costillas, al defensor del Fortín le retiraron el tubo de tórax el martes y continuará con controles y reposo deportivo, todavía sin fecha definida para regresar a los entrenamientos.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 15:30
PUBLICIDAD
Mammana fue dado de alta luego del terrible choque que le ocasionó un neumotórax y fractura de varias costillas. (Foto: Prensa Vélez Sarsfield)

Después del gran susto que dio el viernes por la noche al quedar en terapia intensiva, Emanuel Mammana recibió el alta médica este miércoles y le dio una buena noticia a Vélez luego de la grave lesión que sufrió ante Newell's. El defensor fue trasladado de Rosario a Buenos Aires luego de ser operado de urgencia y, tras mostrar una evolución favorable, dejó la Clínica Zabala, donde permanecía internado.

"Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos”, precisó el Fortín mediante sus redes sociales.

El futbolista había sufrido un traumatismo de hemotórax derecho durante el empate 1-1 ante Newell's, luego de un choque accidental con su compañero Tomás Marchiori. El golpe le provocó múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en Rosario y se le colocó un tubo de avenamiento pleural.

Cómo sigue la recuperación de Mammana

Según informó Vélez, al defensor le retiraron el tubo de tórax el martes después de comprobar una evolución favorable tanto clínica como en los estudios de imágenes y continuará con controles y reposo deportivo, por lo que todavía no hay una fecha establecida para su regreso a los entrenamientos.

Mammana también había compartido un mensaje en sus redes sociales durante su recuperación y agradeció especialmente al personal médico que lo atendió en Rosario, además de su familia y al club. “Fueron quienes me salvaron la vida”, manifestó sobre los profesionales del Sanatorio de la Mujer, donde fue operado tras la lesión.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD