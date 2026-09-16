Después del gran susto que dio el viernes por la noche al quedar en terapia intensiva, Emanuel Mammana recibió el alta médica este miércoles y le dio una buena noticia a Vélez luego de la grave lesión que sufrió ante Newell's. El defensor fue trasladado de Rosario a Buenos Aires luego de ser operado de urgencia y, tras mostrar una evolución favorable, dejó la Clínica Zabala, donde permanecía internado.

"Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos”, precisó el Fortín mediante sus redes sociales.

El futbolista había sufrido un traumatismo de hemotórax derecho durante el empate 1-1 ante Newell's, luego de un choque accidental con su compañero Tomás Marchiori. El golpe le provocó múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en Rosario y se le colocó un tubo de avenamiento pleural.

Cómo sigue la recuperación de Mammana

Según informó Vélez, al defensor le retiraron el tubo de tórax el martes después de comprobar una evolución favorable tanto clínica como en los estudios de imágenes y continuará con controles y reposo deportivo, por lo que todavía no hay una fecha establecida para su regreso a los entrenamientos.

Mammana también había compartido un mensaje en sus redes sociales durante su recuperación y agradeció especialmente al personal médico que lo atendió en Rosario, además de su familia y al club. “Fueron quienes me salvaron la vida”, manifestó sobre los profesionales del Sanatorio de la Mujer, donde fue operado tras la lesión.